Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmetşah Işık(22), motosikletiyle seyir halindeyken viraja geldiği sırada kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç sürücü, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan sürücü Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç adam hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan haberi alan ailesi, cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurum'una gelerek gözyaşları içerisinde otopsi sonucunu bekledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.