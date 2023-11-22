Olay, Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Doğan D. (33) ve E.Ş. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ikili bir süre birbirini takip etti. Ardından kavga bir sitenin önünde tekrar başladı. Bu sırada E.Ş. yanında bulunan tabancayı çıkararak 2 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan birinin Doğan D.’ye isabet etmesiyle şahıs kalçasından yaralandı.



Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs Kepez Devlet Hastanesine kaldırılırken, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler şahsın geliş istikametinden önce yaşadığı binayı buldu. Ardından ise olay anının yansıdığı güvenlik kamerasından kimliğini kısa sürede kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)