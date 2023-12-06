Antalya’nın Demre ilçesinde ailesi ile beraber yaşayan Cemrenur İbiş (16), dün okula giderek 2 derse girdikten sonra ortadan kayboldu. Cemrenur’un okuldan sonra eve gittiği ve evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası da aldığı öğrenildi. Anne Funda Köksal ise kızının Serik ilçesine geldiğini öğrenerek, polis ekiplerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 24 saate rağmen kızının bir izine ulaşamayan acılı anne, kızının bulunmasını istedi.



Yaşananları anlatan anne Funda Köksal, "Okuldan aldığım bilgiye göre bir arkadaşıyla görüşmeye gideceğini söylüyor, evden yüklü miktarda ziynet eşyası ve para da alıyor. Serik’e gelerek polisimizden yardım istedim, bir sonuç alamadım. Can güvenliğinden şüphe duyuyorum. Birileri ona akıl veriyor, elindekileri almak istiyorlar. Başına bir şey gelmeden bulunsun. Son olarak Serik’te görülüyor, arkadaşı ifade veriyor. Benim çocuğum benden gidemez, derslerindeki başarısızlığından dolayı yeni bir hayata atılmak istendi. Benim çocuğum nerede? Yer yarılıp içine mi girdi? Çocuğumun başı belaya girecek dedi” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)