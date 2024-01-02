Olay, önceki gün gece saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı falezler bölgesine meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Karaalioğlu Parkı’na arkadaşları ile eğlenmeye giden Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 1. sınıf öğrencisi Burak Gelir (21) ile Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1. sınıf öğrencisi Hilal Öğütlü (20) parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki gencin cesetleri bulundu. İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzücü olay karşısında bir paylaşım yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, “Yıla maalesef çok kötü bir haber ile başladık. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencimiz Burak Gelir ile Sosyal Bilimler MYO öğrencimiz Hilal Öğütlü'nün vefat haberlerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her ölüm zor ancak yaşamının baharında iki gencimizi kaybetmek daha da üzücü. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Akdeniz Üniversitesi ailemizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)