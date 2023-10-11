Yangın, saat 12.30 sırasında Altınkale Mahallesi 4546 Sokak üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çam ağaçlarının kısa sürede alevlenmesi nedeniyle bölgedeki villa sakinleri büyük korku yaşadı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yangın yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Yanan alanın yakındaki bir özel fidanlık olduğu görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)