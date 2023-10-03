Yangın, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi Hurdacılar Sitesinin yanında bulunan boş arazide çıktı. Alınan bilgiye göre, boş araziden yoğun duman çıktığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boş araziye bırakılan çöplerin tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü. Bir süre sonra ise kuru otlara da sıçradı. Gökyüzünün dumana büründüğü yangına ekipler kısa sürede müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasının ardından 30 dakikada söndürülerek kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise bölgede incelemede bulunarak yangının çıkışına yönelik araştırma gerçekleştirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)