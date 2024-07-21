Antalya İl Jandarma Komutanlığı Bakım Onarım Bölük Komutanlığı Köpek Timi Merkezi'nde bulunan 4 yaşındaki yangın tespit köpeği “Zeytin”, diğer köpeklerden farklı olarak tiner, benzin, gazyağı, alkol ve mazot gibi yanıcı maddeler koklatılarak eğitiliyor. Antalya'nın dışında Hatay, Aydın ve Bursa'daki toplam 4 yangın tespit köpeğinden biri olan Zeytin, kundaklama, sabotaj eğitimlerinin yanı sıra itaat, kondisyon ve sosyalizasyon eğitimleri de alıyor.

Yangının çıkış noktasını tespit ediyor, şüpheli durumu ortaya çıkarıyor

Eğiticisinin komutlarını harfiyen gerçekleştiren Zeytin, başta orman olmak üzere ev ve işyerlerinde çıkan yangınların çıkış noktasını tespit ediyor, sabotaj ve kundaklama gibi şüpheli durumların olup olmadığını ortaya çıkarıyor. Şuana kadar birçok orman, ev, bina ve iş yerlerinde çıkan sabotaj olaylarının aydınlatılmasında etkili olan Zeytin, en son ise 18 Eylül 2023 tarihinde Alanya ilçesindeki orman yangının çıkış sebebinin tespitini yaptı.

“Burunlarını diğer köpeklere göre daha iyi kullanıyorlar”

Yangın Tespit Köpek Kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Kaan Özgür, bu köpekleri diğer köpeklerden farklı kılan özelliğinin burunlarını daha iyi kullanmaları olduğunu söyledi. Yangın tespit köpeğinin özellikle tiner, benzin, gazyağı, alkol ve mazot gibi yanıcı maddeleri, arazide bulunan diğer farklı kokulardan ayırarak kolaylıkla tespit ettiğini kaydeden Özgür, “Yangın çıkan bölgedeki söndürme ve soğutma işlemi gerekli güvenlik ve emniyet tedbirleri alındıktan sonra arazinin yapısını göre dairesel ve karelere bölerek farklı metot ve uygulamalar yapılıyor. Ardından köpeğimizi sevk edip koklama yöntemiyle arama faaliyetini yaparak yangının çıkış noktasını tespit ediyoruz” dedi.

“Koku yoğunluğundan çıkış noktasını tespit eder”

Yangın tespit köpeği Zeytin'in yangın çıkan bölgede rahatlıkla kundaklama ve sabotaj olaylarını tespit ettiğini belirten Özgür, “En son 18 Eylül 2023 tarihindeki bölgemizde bulunan Alanya İlçemizde bulunan orman yangının başarılı bir şekilde çıkış sebebini tespit etmiştir. Yangının kundaklamaya sebep olan yanıcı maddelerin bölgede arama ve tarama faaliyeti icra ederek, bölgede tiner, benzin, gazyağı, alkol, mazot gibi yanıcı maddelerden başladığı bölgenin koku yoğunluğunu yangın tespit köpeğimiz tespit eder. Antalya Jandarma Komutanlığı olarak çevre bölgelerimizde çıkan bütün yangılara zamanında müdahale ediyoruz. Şu ana kadar birçok yanan orman, ev, bina ve iş yerlerinde çıkan sabotaj olaylarının aydınlatılmasında bu köpeğimizin katkısı etkili olmuştur” diye konuştu.