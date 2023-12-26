Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslar'ın yakalanmasına yönelik 387 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; aralarında dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranması bulunan A.A. ile , kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, şantaj, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapma, bulundurma, kullanma suçlarından arananların da olduğu 20 yıl üzeri 4, 10 yıl ile20 yıl arası 14, 5 yıl ile 10 yıl arası 29, 2 ile 5 yıl arası 39 , 2 yıl altı 53 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 139) şahıs ile birlikte toplam 400 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA