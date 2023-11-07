İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yürütülen 1 aylık çalışmada 67 bin 851 şahsı sorguladı, aranması bulunan 766 şüpheliyi yakaladı.



"Cinayet, yağma, kapkaç, hırsızlık, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa teşvik ve aracılık, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kayıtsız günübirlik yer ve araç kiralama" gibi suçlardan 83 da toplam şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlana şüphelilerinden 100'ü tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 73 adet tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek,20 adet kurusıkı tabanca ve 200 adet fişek ele geçirildi.



Ayrıca denetimlerde bin 211 araç, bin 12 motosiklet incelenmiş, çalıntı 5 otomobil bulunup sahiplerine teslim edildi.



26 adet çalıntı olarak aranan motosiklet şüphelileri ile birlikte, 7 adet terk vaziyette çalıntı olarak aranan motosiklet ile 11 adet çalıntı şüphesi olan motosiklet, 5 adet çalıntı olarak aranan bisiklet, aralarında sahte hakim kimlik kartının da bulunduğu çok sayıda adli personel kimlik kartları ile araç kira sözleşmeleri, cep telefonu, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)