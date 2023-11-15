Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları hedefinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; Antalya ve Bilecik’te farklı iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla Kepez ilçesinde yakalandı.



Şahısların yapılan üst aramalarında; 74 adet sahte 100 dolar, 30 adet sahte 50 dolar, 2 adet sahte 500 euro ve 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirildi. “Parada sahtecilik” olayı ile ilgili yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)