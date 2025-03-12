Antalya Kütüphanesi’ne 2025 yılının ilk çeyreğinde rekor düzeyde okul ziyareti gerçekleşti. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan üç aylık dönemde, Antalya genelinden 76 farklı okul ve toplam 2425 öğrenci, kütüphaneyi grup halinde ziyaret ederek bilgi kaynaklarıyla buluşma fırsatı buldu. Bu rakamlar, kütüphanenin günlük bireysel kullanıcı istatistiklerinden ayrı olarak, sadece okul gruplarını kapsadığını belirten kütüphane yönetimi, son dönemde okul ziyaretlerine yönelik taleplerde ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Özellikle Mart-Nisan ayında kutlanan ‘Kütüphane Haftası’ dolayısıyla gelen ziyaret talepleri, kütüphanenin kapasite sınırlarını zorladı. Mart ayı için tüm rezervasyon kontenjanlarının hızla dolduğu, bazı okulların ise Nisan ve Mayıs aylarına yönlendirildiği bildirildi.

Kütüphane yönetimi, artan taleplere en verimli şekilde cevap verebilmek için randevu sistemini optimize etti ve ziyaret saatlerini daha esnek hale getirerek daha fazla okul grubuna hizmet vermeye çalıştı. Yoğun talebe rağmen, kütüphane düzeninin korunması ve diğer kullanıcıların çalışmalarının bölünmemesi için grup büyüklükleri 30 kişi ile sınırlı tutuldu.

RANDEVU SİSTEMİYLE DÜZENLİ ZİYARETLER

Okul ziyaretleri, kurumsal bir düzen içerisinde, önceden planlanmış randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor. Ziyaret talebinde bulunan okullar, resmi yazı ile Kepez Belediyesi'ne başvurarak öğrenci ve öğretmen sayıları, ziyaret için uygun gördükleri tarih ve saat bilgilerini iletiyorlar. Kütüphane yönetimi, gelen talepler doğrultusunda uygun tarihlerde randevuları organize ediyor ve okullara geri bildirimde bulunuyor.

KÜÇÜK GRUPLAR, VERİMLİ DENEYİM

Antalya Kütüphanesi yönetimi, kütüphane düzeninin korunması ve öğrencilerin daha verimli bir deneyim yaşaması için ziyaretleri en fazla 30 kişilik gruplar halinde düzenliyor. Bu uygulama, hem diğer kütüphane kullanıcılarının çalışmalarının bölünmemesini sağlıyor hem de öğrencilerin kütüphane ortamını daha iyi anlayabilmelerine olanak tanıyor.

UZMAN REHBERLİĞİNDE EĞİTİM TURU

Her grup için önceden belirlenen gezi güzergahında, uzman kütüphaneciler eşliğinde detaylı bir program uygulanıyor. Ziyaretçi öğrencilere öncelikle kütüphanenin bölümleri tanıtılıyor ve her bölümün işlevi hakkında bilgi veriliyor. Ardından kütüphane kuralları ve kütüphaneden yararlanma yöntemleri anlatılıyor.

KÜTÜPHANECİLİK MESLEĞİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Program kapsamında, öğrencilere kütüphanecilik mesleği hakkında da bilgiler sunuluyor. Dewey Onlu Sınıflama Sistemi gibi uluslararası tasnif sistemleri tanıtılıyor ve kitapların nasıl kategorize edildiği uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca dijital katalog tarama sistemlerinin kullanımı öğretilerek, öğrencilerin aradıkları kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri konusunda pratik bilgiler veriliyor.

İNTERAKTİF SUNUMLAR VE ETKİNLİKLER

Uzman Kütüphaneciler tarafından hazırlanan kısa sunumlarla öğrencilere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı aşılanmaya çalışılıyor. Bazı ziyaretlerde, yaş gruplarına göre kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerde öğrenciler, kitap ayracı yapımı, basit cilt teknikleri gibi kütüphane kültürüyle ilişkili aktivitelere katılabiliyorlar.

KİTAP SEVGİSİ AŞILANMALI

Kepez Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin kütüphane kültürünü erken yaşta kazanmasının ve kitap sevgisinin aşılanmasının toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, "Bugünün çocukları, yarının bilinçli okurları olacak. Kütüphane kullanma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanıldığında, yaşam boyu devam eden bir davranışa dönüşüyor. Tüm talepleri karşılamak için kapasitemizi sonuna kadar kullanıyoruz, ancak kaliteli hizmet vermekten de taviz vermiyoruz" açıklamasında bulundu.

2025 yılının geri kalanında da okul ziyaretlerinin artarak devam etmesi planlanıyor. Artan talebi karşılamak için kütüphane, hafta sonu özel programları da değerlendiriyor. Antalya Kütüphanesi, yaz döneminde de çeşitli yaz kampları ve okuma etkinlikleriyle öğrencileri ağırlamaya hazırlanıyor.