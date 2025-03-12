Alanya'nın sağlık turizmi konusunda hala potansiyelinin tam anlamıyla keşfedilmediğine dikkat çeken Övey, bunun en büyük nedenlerinden birinin ulaşım altyapısı olduğunu belirtti. Alanya'nın, Antalya ve İstanbul gibi büyük turizm merkezleriyle kıyaslandığında, ulaşım konusunda yaşanılan sıkıntının sağlık turizminin gelişimini engellediğini söyleyen Övey, Gazipaşa-Alanya Havaalanı'nın yapılan direkt uçuşların sayısının arttırılmasıyla birlikte bu sorunun aşılabileceğini vurguladı. Övey, Antalya-Alanya bölgesi projesinin de hayata geçmesiyle ulaşımın hızlanacağını ve Alanya'nın sağlık turizmi potansiyelinin büyük bir ivme kazanacağını söyledi. Ayrıca, Norveç ve diğer Avrupa ülkelerinden Alanya'ya direk uçuşların artmasının, bölgenin sağlık turizmi cazibisini arttıracağını umduklarını belirtti.

"SAĞLIK TURİZMİ İLE TURİZMİ 12 AY YAYABİLİRİZ"

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Alanya ekonomisinin büyük bir bölümünün oluşturan turizmin, yıllardır bölgedeki en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Alanya ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olan turizm, yıllardır bölgemizde varlık göstermektedir. Turizmin 12 aya yayılması sıkça dile getirilen ve henüz tam anlamıyla başarıya ulaşılmış değiliz. Bu noktada, turizmin çeşitlendirilmesinin önemini biliyoruz. Sağlık turizmininin de bu süreçte büyük bir rol oynayacağına inanıyoruz. Turizmi 12 aya yaymada en önemli alanlardan biri sağlık turizmi olacaktır. Alanya'da sağlık turizminin temelleri, 1946 yılında Damlataş Mağarası'nın keşfiyle atılmıştır. Ancak günümüzde, sağlık turizminin daha da geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, bölümünüzün çok önemli bir yere sahip olduğunu farkındayız ve biz de her zaman yanınızda olacağımızı belirtmek isteriz. Çalışmalarınız için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. İfadelerini kullandı.

"ALKÜ TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTI"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İshak Suat Övey, ALKÜ'nun sağlık turizmi alanındaki öncülüğüne dikkat çekerek, bölgenin bu sektördeki potansiyelini arttırmak için önemli adımlar attıklarını söyledi. Övey "Sağlık turizmi ana dalımız, 2018 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde kurulmuş olup, yüksek lisans programı ile başlamıştır. 3 yıl sonra ise Türkiye'de ilk defa sağlık turizmi doktora programı açılmış ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, bu programı sunan ilk ve tek üniversite olmuştur. Şu an yaklaşık 105 aktif öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrenciler, çeşitli şehirlerden gelerek lisansüstü eğitimlerini tamamlamakta ve sağlık turizmi alanında yetkin birer profesyonel olmak mezun olmaktadır. Doktora programına başvuran öğrenciler, daha çok akademik kariyer yapmayı hedeflemektedir. Mezun olan öğrencilerimiz, üniversitemizde veya diğer üniversitelerde doktor öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler. Alanya'da sağlık turizmi sektöründe bazı sıkıntılar yaşandığını farkındayız. Ancak bu alanda gelişim sağlamak amacıyla üniversite olarak biz de çeşitli desteklerde bulunuyoruz. En büyük zorluklardan biri, bu alana ilgi duyan kişilerin azlığını'' şeklinde konuştu.

"ALKU 2. SAĞLIK TURİZMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ BAŞLIYOR"

Doç. Dr. Övey, sağlık turizmi alanında eğitim almak isteyenler için 2. Sertifikalı Sağlık Turizmi Eğitimi'ni düzenlediğini ifade etmiştir. Övey, "Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan hocamızın desteğiyle, geçen yıl ilk kez Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, sağlık turizmi alanında bir sertifika programı düzenledik. Bu programa, Alanya'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcılar oldu. Eğitim süresi bir ay olup, toplamda 62 saat sürdü. Katılımcılara sınav da yapıldı. Sağlık turizmi sektörüne olan ilgi ve desteği arttırma amacıyla, bu yıl da Nisan ayında ikinci eğitim programımızı düzenleyeceğiz. Başvurular 6 Nisan 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Eğitimler, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacak olup, hafta içi 3 gün, 18:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim programı sonunda katılımcılara online sınav yapılacak. Sınavdan 60 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Başvurular ve detaylı bilgi için 0533 334 22 21 nolu telefonu arayabilir veya [email protected] adresini ziyaret edebilirler. Bu programda sağlık turizmi hakkında teorik ve pratik bilgiler verilecek ve katılımcılar, sağlık turizmi yetki belgesi alabilmek için gerekli bilgileri edineceklerdir. Ayrıca, sağlık turizmi acentalarına da eğitim verilecek, sağlık turizmine nasıl hizmet verebilecekleri konusunda rehberlik yapılacaktır. Sağlık turizmi sektörü hem sanatı hem de turizm alanlarını birleştiren bir yapıya sahip olup, katılımcılara bu iki alanı harmanlamayarak başarıya ulaşma fırsatı sunmaktadır.

Üniversitemiz olarak, sektördeki gelişmeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLMELİ, TANITIM ARTTIRILMALI"

Alanya'nın sağlık turizmi potansiyelinin, Antalya ve İstanbul gibi büyük merkezlerle kıyaslandığında henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini vurgulayan Övey, ulaşım sorunlarının bu gelişimi engellediğini belirtti. Övey, "Alanya'nın sağlık turizmindeki potansiyeli, Antalya ya da İstanbul kadar gelişmiş değil. Bunun en büyük nedeni ulaşım sorunudur. Ancak, yapılması planlanan çloban ölçekteki çeşitli havayollarının Gazipaşa-Alanya Havaalanı'na direkt uçuşların artması, Alanya'nın sağlık turizmi potansiyelini daha da yükseltebilir. Bu konuda bazı adımlar atılmış olsa da, devam maalesef gelmiştir. Örneğin, Norveç ve benzeri ülkelerden yapılan uçuşlar, daha fazla tercih edilebilirse, bu Alanya'ya daha ilgiyi arttırabilir. Sağlık turistlerinin çoğu, hastaneleri ağızdan ağıza duyduları tavsiyeler ile ve kendileri araştırarak tercih ediyor. Örneğin, kanser cerrahisi gibi özel bir alanda başarılı bir doktoru araştırmak Avanya'daki bir hastaneye başvurabiliyorlar. Ancak genel olarak, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya gibi ülkelerden gelen sağlık turistleri Alanya'ya tercih ediyor. Türk ve Alman hastaların ve sağlık turizmi konusunda hak ettiği noktada değil. Ulaşım sorunu, sağlık turizminde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, Alanya'daki hastanelerin, oldukça donanımlı ve hekim kalitesi son derece yüksek. Alanyada bitim araştırma hastaneremiz ve diğer özel hastanelerimizde heekimler, alanlarında uzman. "Maalesef, turizim sorunu sağlık turizminin gelişmesini engelli-yor. Alanya'ya sağlık turizmi için gelen turistler genellikle en hızlı şekilde ulaşım sağlamaya çalışıyorlar. Örneğin, Almanya'dan Hamburg'dan Antalya'ya direk uçuşla gelen bir turist, oradan 2 buçuk saatlik bir yolculukla Alanya'ya ulaşmak zorunda kalıyor. Bu da zaman kaybına neden oluyor ve bazı turistler için zorlu bir süreç haline geliyor. Bu nedenle, direkt uçuşların sayısının arttırılması, sağlık turizminin daha hızlı gelişmesine fayda sağlayacaktır. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeleri sayesinde, merdivenaltı sağlık hizmetleri ciddi şekilde azalmıştır. Taklit iş, yine de küçük ofimarzlıklar olabilir, ancak genel olarak sağlık turimi hizmetlerinin kalitesi büyük ölçüde artmıştır. Sağlık turizmi yaşamında en çok tercih edilen hizmetler arasında saç ekimi, diş tedavileri, burun estetiği ve ebezite cerrahisi gibi estetik ve cerahi işlemler yer almaktadır. Sağlık turizmi, uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alma imkânı sunduğu için tercih edilinyor. Özellikle Alanya ve Antalya gibi bölgelerde, dünya genelindeki fiyatlara göre daha uygun fiyatlarla hizmet almak mümkün. Avrupa ve Amerika'daki sağlık hizmetleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye'deki sağlık hizmetleri oldukça uygun fiyatlı ve kaliteli. Bunun yanı sıra, Ticaret Bakanlığı'nın hasta yol desteği ve hasta uçak biletleri yüzde altmışını desteklemesi gibi teşvikler de sağlık turizmini cazip kılmaktadır. Bu destekler sayesinde sağlık turistleri, kaliteli hizmeti daha uygun fiyatlarla alabiliyorlar. Sonuç olarak, sağlık turizmi ülkemiz için büyük bir potansiyele sahip. Ancak, bu potansiyelin daha da büyümesi için ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve sağlık turizmi konusunda daha fazla tanıtım yapılması gerekiyor" dedi.