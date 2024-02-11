Antalya'da Cumhur İttifakı'nın adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açıklandı. Adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ve 19 ilçe zafere ulaşan taraf olmak için rakipleriyle kıyasıya yarışıyor. Cumhur İttifakı Adayları, Antalya Büyükşehir Belediyesini Hakan Tütüncü'ye kazandırmak için adeta ortak bir hassasiyet gösteriyor. AK Parti ve MHP'nin ilçe belediyesi adayları ortak bir karar ile afişlerinde Hakan Tütüncü'ye yer veriyor.

İşte Adayların Hakan Tütüncü Hassasiyeti