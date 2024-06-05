Ankara, bugün sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. İYİ Parti'deki görevini bırakan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Konuya ilişkin açıklama, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, açıklamayı X hesabından yaptı.

Ankara'da sürpriz görüşme

Görüşmenin bugün 17.00'de gerçekleşeceğini bildiren Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İyi Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir."