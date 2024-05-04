Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan ve üyeleri, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe , Alanya Keçiboynuzu Üreticiler Birliği Başkanı Duran Yılmaz ve Kırsal Kalkınma Derneği Başkanı Mustafa Özen’in öncülüğünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u ziyaret ederek, tarım sektörü hakkında yaşanan gelişmeler ve Alanya - Kıbrıs arasındaki yatırım konuları hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Bakan Çavuş : ‘’Alanya, Özellikle Son Dönemde Tropikal Ürün Yetiştiriciliğinde Marka Haline Geldi’’

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ‘’Alanya bizler için çok önemli ve stratejik bir yere sahip. Başta Turizm olmak üzere, her gün gelişen ve büyüyen Tarım alanında da tüm dünyaya kendini ispat etmiş bir şehrimiz. Özellikle son dönemde tropikal ürün yetiştiriciliğinde marka haline gelen Alanya ile her zaman yatırım ve iş birliği konularında bir arada olduğumuzu göstermek için bugün bu güzel ziyareti gerçekleştiren, değerli ALYİD derneği üyelerine ve kıymetli dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

ALYİD Üyeleri Kıbrıslı İş İnsanlarıyla İkili Görüşmeler Yaptılar

Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında, ALYİD üyelerinin bir sonraki durağı Kıbrıs İş adamları derneği oldu. Burada Kıbrıs’lı iş insanlarıyla bir araya gelen dernek üyeleri, ikili görüşmeler yaparak Tarım, Sanayi ve İnşaat alanında yapılması planlanan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundular.