Alanya’da esnafların zor zamanlardan geçtiği bu dönemlerde işyerlerini kapatan birden fazla esnaf olmasının ardından işlerini devam ettirmeye çalışan esnafa bir darbe de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi. Bugün yapılan ALTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda oy çoğunluğu ile oda aidatlarına % 63 oranında zam yapıldı. Bu oran doğrultusunda 2023 yılında 3 bin TL olarak alınan aidat bedeli, alınan karar ile birlikte 2024 yılı 4 bin 750 TL’ye yükseltildi. Zam kararına mecliste 19 evet oyu çıkarken 14 hayır oyu çıktı. 14 hayır oyu veren kişilerin arasında ALTSO Başkanı Eray Erdem’in çok yakın olduğu 2 kişinin de olması mecliste çokça dikkat çekti.

Esnaf destek beklerken ALTSO’dan darbe yedi

Alanya’da işyerlerini güçlükle devam ettirerek ekmek parası kazanmak için uğraşan ve ekonomik zorluklara göğüs germeye çalışan esnaflar ALTSO’dan destek beklerken oda aidatlarına indirim ya da sabit fiyat uygulaması yapılması yerine %63 oranında zam yapılması ekonomik kriz yaşayan esnaflara büyük bir şok oldu.

Aidat paraları ile yeni bina mı yapılacak?

ALTSO’nun Aralık Ayı meclis toplantısında oda aidatlarına yeni yılda %63 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zammın ardından aidat paraları ile ALTSO’ya yeni bir oda binası yapılacağı iddia edildi. Gelen iddialara göre toplantı sırasında yanlışlıkla mı ya da gerçek olarak mı söylendiği bilinmeyen bir söylem ortaya çıktı. Bu söylem ise toplanacak aidat paraları ile yeni bir oda binası yapılacağı ile ilgili olduğu iddia edildi.