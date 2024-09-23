Günbatımıyla beraber tarihi dokunun daha da etkileyici bir hal aldığı Syedra Antik Kenti'nde gerçekleştirilen gezi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) üyelerine hem tarihi keşfetme hem de görsel bir şölen sunma fırsatı verdi. Akdeniz’in turuncu ışıklarına bürünen antik kalıntılar arasında dolaşan ALTAV yönetimi, su sarnıçları, tapınaklar, tiyatro kalıntıları ve mozaikler gibi yapılarla ilgili Kazı Başkanı Doç Dr. Ertuğ Ergürer’den bilgiler alarak, yapılan çalışmaları da yerinde gözlemledi. Kazı Başkanı Ergürer, devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, 9. yüzyıla dayanan köklü tarihine rağmen, Syedra Antik Kenti hala keşfedilmeyi bekleyen birçok kültürel zenginliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Ergürer, çalışmalar tamamlandığında, antik kentin biletli ziyaretçilere açılmasının planlandığını bu sayede hem yerli hem de yabancı turistlerin bu eşsiz kültürel mirası daha yakından tanıma fırsatı bulacağını aktardı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: “ŞEHRİMİZDEKİ TARİHE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

ALTAV Yönetimi olarak gerçekleştirdikleri gezi hakkında bir açıklama yapan Alanya Belediye ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, Syedra’nın kültür turizmi için önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Syedra Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde günü noktalıyoruz. 9. yüzyılda hayatın başladığı bu tarihi mekanda, ALTAV’daki çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir gezi gerçekleştirdik. Syedra'nın turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile alanda çalışan değerli akademisyenlerimizin özverili gayretlerini yerinde gözlemledik. Aldığımız bilgilere göre, 2025 yılı itibarıyla kazı çalışmalarında büyük bir ilerleme olması planlanıyor, bizler de bu süreci büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese, Alanya’mız ve ülkemiz adına içtenlikle teşekkür ediyorum.”

ALPER GENCELLİ: “SYEDRA ALANYA’NIN KÜLKEDİSİ”

Syedra gezi planlamasını organize eden ALTAV Basın Sözcüsü ve Syedra Sorumlusu Alper Gencelli, Syedra’nın önemine değindiği konuşmasında, "Syedra Alanya’nın ve Türkiye’nin en önemli bilinmeyen güzelliklerinden. Bana göre Syedra tabiri caizse, tarihin güzel balosunda ayakkabısını düşüren ve Alanya’nın yıllardır aradığı Külkedisi” dedi. Syedra’nın Alanya’nın doğusundan yükselen bir güneş olduğunu vurgulayan Gencelli, bu tarihi mirasın her koşulda desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.