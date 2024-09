Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) katkı, Dream Türk ve Radyo D’nin medya sponsoru olarak destek verdiği, “Alanya Uluslararası Caz Festivali” bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilecek. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından birçok sanatçıyı ağırlayan Festival, 26-29 Eylül 2024 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğin bu yıl ki tanıtımı, Alanya Kalesi’ndeki Gardenia Restoran'da düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Programa, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Organizasyon Direktörü Nazmi Uyar ve Caz Sanatçısı Selen Beytekin ile basın mensupları katıldı. Başkan Özçelik, Başkan Yardımcısı Koçak, Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Açıkalın ile Organizasyon Direktörü Uyar, muz lifinden yapılan gömlekleri giyerek, katılımcıları karşıladı.

SİPAHİOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'da Caz Festivali’ni ilk kez düzenleyerek geleneksel hale getirilmesinde büyük katkılar sağlayan geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Hasan Sipahioğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. Alanya'nın muhteşem manzarası ve gün batımı eşliğindeki toplantı öncesi katılımcılara büyüleyici sesiyle eserler seslendirerek sürpriz yapan Selen Beytekin, organizasyonun bu yıl da dolu dolu geçeceğinin sinyallerini verdi.

AÇIKALIN: “20. YILINDA ÇOK DAHA İYİ VE GENİŞ KATILIMLI BİR ORGANİZASYON OLACAK”

Programın açılışında konuşan Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in Başkanlığında oluşturulan yeni belediye yönetimi olarak, mevcut organizasyonları bir adım ileriye taşımayı kendilerine prensip edindiklerini söyledi. Açıkalın, “Alanya için yapılan her etkinliğe değer katmak için çaba gösteriyoruz. Bu yılki festivalimiz, önceki yıllara kıyasla daha geniş bir kapsama sahip. Festivalimizi bir haftaya yayıyoruz ve böylece İstanbul’daki Akbank Caz Festivali ve İKSV Caz Festivali'nden sonra en uzun soluklu caz organizasyonlarından biri haline geliyoruz. Ayrıca, festivalimizi tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bir hafta boyunca sanatçı dostlarımız festivalimizde yer alacaklar. İnşallah, gelecek yıl 20. yılını kutlayacağımız festivalimizi daha da geniş bir organizasyon yapmayı hedefliyoruz” dedi.



UYAR: “CAZIN BÜYÜLÜ DÜNYASI İLE HERKESİ TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Organizasyon Direktörü Nazmi Uyar da, “Festivalimizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Gelecek yıllarda caz festivalimizi daha da ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Umarım bu festival, cazın büyülü dünyasını herkesin kalbine ulaştırır” diye konuştu.



KOÇAK: “TARİHİMİZE DE YAKIŞIR ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR ORGANİZASYON YAPACAĞIZ”

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise, “19. kez düzenlediğimiz bu organizasyonun bir parçası olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aslında çok katmanlı bir şehirde yaşıyoruz. Helenistik Çağ’dan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dair izlerin bulunduğu, hatta Milattan Önce 10 bin yıllarına kadar uzanan bir tarihe sahip bir şehirdeyiz. Etrafa bakınca en az 4-5 medeniyetin izlerini görebileceğiniz bir noktadayız. Aynı zamanda çok kültürlü bir şehirde yaşıyoruz. Alanya, tarihinden süzülerek gelen bu zengin kültür dünyasını, şehre yakışan her türlü organizasyonla daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda, yapılan tüm organizasyonların çıtasını her zaman bir seviye daha yukarı taşımayı bir misyon edindik. Bu basın toplantısına katılarak bize güç veren herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: “MÜZİK İLE TOPLUMLAR ARASI BİR KÖPRÜ KURUYORUZ”

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya’da bir değişim başlatacaklarını ifade ettiklerini belirterek, "Müzik evrenseldir; uzaya sinyaller gönderirken bile müzik ve onun notalarını göndeririz. 19. Alanya Uluslararası Caz Festivalimiz ile müziğin sadece bir eğlence olmadığını, insanları birleştiren, özgürleştiren ve duygularını derinleştiren bir araç olduğunu düşünüyoruz ve göstermek istiyoruz. Şahsen, caz müziğinin benim için ayrı bir yeri vardır. İlk kez 1994 yılında, eşimle birlikte bir yurtdışı seyahatinde caz ile tanıştık ve o günden bugüne dinlemeye ve izlemeye devam ediyoruz. Afrika’dan Amerika’ya taşınan caz, zamanla kendini geliştirerek sınırları aşmıştır. Bu anlayışla, dünyanın dört bir yanından birbirinden değerli sanatçıları Alanya’da ağırlayıp, kültürler arası bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz.”



BAŞKAN ÖZÇELİK: “FESTİVALİN ÖTESİNE GEÇİP KÜLTÜREL BİR SİMGE OLMAK İSTİYORUZ”

Festival boyunca sahne alacak her bir sanatçının, cazın özgürlüğünü ve yenilikçiliğini yansıtacağını kaydeden Başkan Özçelik, “Bu festival, sadece müzikseverler için değil, yerli ve yabancı misafirlerimiz için de ilham verici olacak. Caz müziğinin modern, klasik ve yerel yorumlarını bir arada dinleme fırsatını hep birlikte bulacağız. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda genç yetenekler için bir platform sağlayıp, sanatın rolünü yeni seslerle şekillendirmeyi de hedefliyoruz. Sanatın, eğitimle birlikte ilerlemesi gerektiğine inanıyor ve her ikisinin de Alanya’dan yükselmesini istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Festivalimiz, sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesine geçip, şehrimizin tüm dinamiklerini harekete geçirecek bir kültürel buluşma noktası oluşturacak” diye konuştu.



CAZ SANATÇISI BEYTEKİN: “CAZ ZENGİNLERİN DEĞİL, HALKIN MÜZİĞİDİR”

Caz Sanatçısı Selen Beytekin de, “19. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nde sahne almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bunun benim için özel bir sebebi var. 2017 yılında yine ekibimle birlikte buraya gelmiş ve burada sahne almıştım. O günden bu yana, bu festivale emek veren insanların, cazın özündeki gibi yalnız kalmayan, birbirine sahip çıkan, adeta bir aile gibi hareket eden ve bu mutluluğu, huzuru herkese yayan bir ekip olduğunu gördüm. Türkiye’de ve dünyanın bazı yerlerinde caz, daha çok sosyal ve ekonomik açıdan yüksek kesimlerin dinlediği bir müzik olarak algılanabiliyor. Ancak caz böyle bir şey değil. Caz, Afrikalıların Amerika’ya getirdiği, siyahilerin ezilmişliklerinden çıkmış, ruhla yapılan bir sokak müziği. Aslında caz, insanlara ‘Sen yalnız değilsin. Zorluklar yaşayabilirsin, ama bunu insanları ezerek ya da zarar vererek değil, içindeki acıyı onararak ve güzel bir şeye dönüştürerek aşabilirsin’ diyen bir müzik. O yüzden bu bir halk müziği. Bu nedenle, bu müziği insanlara ücretsiz sunabilmek ve herkesi bir araya getirebilmek çok önemli. Bu festivalin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum” dedi.

CAZ MÜZİK HEYECANI 1 HAFTAYA YAYILACAK

Bu yıl Caz Festivali kapsamında, caz müziği daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla, 23-24-25 Eylül tarihlerinde caz festivaline destek olmak isteyen işletmeler Caz gruplarını misafir edecekler. Konuşmaların ardından 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nde sahne alacak ünlü isimler ve program akışı basına tanıtıldı.



AÇILIŞ 26 EYLÜL AKŞAMI CAZ MÜZİĞİN ÜSTADI HAYATİ KAFE İLE OLACAK

İlgi ve heyecanla beklenen festivalin açılışı, 26 Eylül Perşembe akşamı saat 20.30’da caz dünyasının The Crooner olarak adlandırdığı duayen isim Hayati Kafe’nin performansı ile başlayacak. “The Viking of Jazz” projesi ile cazseverlerin karşısına çıkacak usta isim, unutulmaz anlar yaşatacak. Aynı gece saat 22.00’da ise Judith Nijland “A Jazz Tribute to Abba” projesi ile sanatseverlerle buluşacak. NTV'de "Selen Beytekin ile Müzik Sahnesi" TV programını ve Joy Fm, NTV Radyo, Flow Radio'da yıllarca kendi radyo programlarını yapmaya devam eden Selen Beytekin, Popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen Cecilia Krull, Müzik eleştirmenlerinin ‘siyahi ses’ olarak tanımladığı, 2013 yılında yayımlanan ‘MOMENTS’ adlı albümü Türkiye’de yayınlanmış ilk özgün ‘soul’ albümü olarak tanımlanan Dilek Sert Erdoğan, The Voice America’da Christina Aguilera takımı ile finale kalmasıyla tanınan aynı zamanda Kim Nicky olarak da tanınan Kimberly Nichole, Caz dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Barış Doğukan Yazıcı ile müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getiren Monica Molina sahne alarak, doyumsuz bir müzik ziyafeti çekecek.