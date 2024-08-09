Alanya Sevdalılar Derneği (ALSEV), bugün El Aksa ve İzzet Zehra Badem camisini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim öğrenen çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında dernek üyeleri, çocuklara küçük bir sürpriz yaparak dondurma dağıttı.

ALSEV, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün El Aksa ve İzzet Zehra Badem camimizi ziyaret ederek Kuran-ı Kerim öğrenen çocuklarımızla buluştuk ve onlara küçük bir sürpriz yaptık. Dondurmalarımızla yüzlerindeki gülümsemeleri görmek bizim için en büyük mutluluktu. ALLAH’ın rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, çocukların yüzündeki gülümsemeleri görmek ve onlara moral vermek amacıyla düzenlendi. Bu tür organizasyonların, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye ve çocukların öğrenme süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.