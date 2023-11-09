Turizm, sağlık ve spor alanlarında yaptığı proje ve bilimsel araştırmalarla akademi ve ekonomi dünyasında adından sıkça söz ettiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yenilenebilir ve çevre dostu olan teknoloji alanında yaptığı buluş ve projelerle de gündeme damga vurmaya devam ediyor. Son olarak MÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve markadeğerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD Vizyoner Zirvesi, “BİZ’İN GÜCÜ” mottosuyla İstanbul’da gerçekleşti. Zirvede bilim dünyasının yaptığı buluşlar, Uniq Zone Patent Yarışması kapsamında değerlendirildi. Yarışmanın “Yeşil Teknoloji” kategorisinde ALKÜ ve İTÜ iş birliği ile yapılan “360 Derece Hareketli Pervanelere Sahip Dikey Türbin” başlıklı buluş birinci oldu. Ödülü İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deniz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan aldı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “YEŞİL ENERJİDE BİLİME KATKIMIZ DEVAM EDECEK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine ve geleceğine yönelik birçok projeye imza atıldığını hatırlattı. Ülkemizde son yıllarda elektrik üretimi ve tasarrufu alanlarında dev adımların atıldığını ve ardından projelerin başladığını söyleyen Rektör Türkdoğan, “Geleceğin en verimli enerji kaynakları arasında olacak elektrik üretimi alanında süreci en başından bu yana yakından takip ediyorduk. Özellikle yenilenebilir yeşil enerji alanlarında ALKÜ ailesi olarak bilim dünyasına yeni katkılar sunmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir rüzgâr enerjisinde verimliliği artıracak önemli buluşa imza atan ALKÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksel’i, İTÜ Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Oral Yağcı ve Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih Buğrahan Yorgun’u tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.



YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE EKONOMİYE KATKI

360 Derece Hareketli Pervanelere Sahip Dikey Türbin başlıklı buluş, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksel ve İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Oral Yağcı ile yüksek lisans öğrencisi Fatih Yorgun tarafından geliştirildi. Süreç tamamlandığında dikey türbin, tarım alanları ve yapıların çatılarına kurularak bu türbinlerden elektrik enerjisi üretilebilecek. Geliştirilen türbin hakkında detaylı bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Aksel, “Buluş kapsamında dikey olarak imal edilen geleneksel rüzgâr türbinlerinde sürtünmeye harcanan enerjinin düşürülmesi sonucunda daha verimli bir türbin sistemi geliştirdik.

Dünyada artan enerji ihtiyacı ve yenilenebilir enerjilere olan talebin arttığı günümüzde icat edilen dikey türbinin, ticarileşme süreci tamamlandığında özellikle de küçük ölçekli uygulama alanlarında önemli bir fark yaratacağına inanıyorum. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, ALKÜ ve İTÜ ailesine teşekkür ederim.” diye konuştu.