2015 yılında kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel alanda yaptığı başarılı çalışmalar ve projelerin yanında büyümesini de tüm hızıyla sürdürüyor. Akdeniz Bölgesinin en etkili üniversiteleri arasında olmayı başaran ALKÜ’nün hızla büyümesi bütçe oranlarına da yansıdı. 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı için üniversitelere toplam 344 milyar 989 milyon 421 bin lira ödenek ayrılırken, ALKÜ’nün 2024’te belirlenen bütçe oranı 2023 için belirlenen bütçe oranına göre yüzde 130 artırılarak 1 milyar 121 milyon liraya yükseltildi.

2026 YILINA KADAR BÜTÇE ORANLARI BELLİ OLDU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne 2024 için 1 milyar 121 milyon 393 bin lira, 2025 için 1 milyar 390 milyon 131 bin lira ve 2026 için 1 milyar 592 milyon 992 bin lira olarak önerildi. ALKÜ'nün 2023 için 486 milyon 403 bin lira olan bütçesi belirlenirken 2024 yılı için 591 milyon 646 bin lira önerilmişti. Bu öneri artan maliyetlerde göz önüne alınarak yüzde 89 oranında artışla 1 milyar 121 milyon olarak yenilendi. Buna göre 2023’teki 486 milyon 403 bin liralık bütçe üzerinde yapılan artış ise yüzde 130 oldu. 2023 Eylül ayı başında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programda, ALKÜ’ye 2024 yılında toplamda 1 milyar 121 milyon 393 bin TL önerilen bütçenin 895 milyon 393 bin TL’lik kısmı Cari, 226 milyon TL’si ise Sermaye Giderleri şeklinde belirlendi. Geçtiğimiz yıla göre ALKÜ’nün cari bütçesi yüzde 256, sermaye bütçesi ise yüzde 64 oranla artmış oldu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK”

ALKÜ için önerilen 1 milyar 121 milyon liralık TL’lik bütçeyi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün gelişmesinin ve büyümesinin tüm hızıyla süreceğinin altını çizdi. Son yıllarda yapılan proje, çalışmalar ve iş birlikleriyle bölgenin en etkili üniversitesi haline geldiklerini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'de üniversitelere toplam 344 milyar 989 milyon 421 bin lira ödenek ayrılırken ALKÜ’ye ayrılan bütçede artış oranı üniversitemizin son yıllarda büyümesini sürdürdüğünün göstergesidir. Bölgemizin bir markası olan üniversitemiz büyümesini sadece devletimiz tarafından sağlanan bütçelerle değil, şehrimizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının ve de değerli bağışçılarımızın yaptığı desteklerle güzel projelere imza atıyoruz. Üniversitemize ayrılan yeni bütçe oranları için Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, üniversitemizin her daim yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Dışişleri eski Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederiz.” dedi.