Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) düzenlediği konferans ve seminerlerle bilime ve yakın tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Soykırım niteliğinde İsrail-Filistin savaşının şiddetle devam ettiği bu günlerde Filistin meselesi, ALKÜ tarafından düzenlenen “Savaş, Sürgün ve Soykırım: Filistin Meselesinin Dünü ve Bugünü” konulu konferansta ele alındı. Araştırmacı-Yazar Selim Han Yeniacun’un analizleri ve araştırmalarının yer aldığı konferansta İsrail’in dünya tarihindeki yeri ve 1948 yılında devlet olma süreci ile günümüze kadar olan gelişmeler ele alındı. Alanya Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ’lü akademisyenler, öğrenciler ve Alanyalı vatandaşlar katıldı.

YENİACUN: “BATI’DA BÜYÜK PROTESTOLAR OLDU”

7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail zulmünün soykırıma dönüştüğü İsrail-Filistin Savaşı’nı tüm yönleriyle ele alan Araştırmacı-Yazar Yeniacun, İsrail’in tarihe çıkış sürecini anlatarak başladı. Yeniacun, İsrailoğulları ismiyle tarihte birçok olaya karışan topluluğun Osmanlı Devleti’nde de oldukça etkili olduğunun altını çizdi. İsrailoğullarının antik tarihten bu yana bir devlet kurma hayallerinin 14 Mayıs 1948'de BM paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşunun ilan edilmesiyle gerçekleştiğini söyleyen Yeniacun, bu tarihten itibaren Ortadoğu’da kan ve zulmün hiç bitmediğine değindi. İsrail’in tarihe çıkış sürecinden bu yana olan zamanı araştırmalarıyla ele alan Yeniacun, “Filistin’in bağımsızlığı, Kudüs’ün özgürleşmesi başta çocukların ve toplumun bilinçlenmesiyle gerçekleşecektir. Batılı ülkeler artık toplumları etkileyemez hale geldiler. Bugün ABD’nin İsrail tutumu tüm dünyada tepkilere neden oldu. Bunun yanında özellikle Batı’da büyük protestolar da oldu.” diye konuştu.

YENİACUN: “DÜNYA SESSİZ KALDIKÇA BU ZULÜMLER DEVAM EDECEK”

Yahudilerin Avrupa tarihindeki sürecine değinen Yeniacun, “Yahudilerin Avrupa’da başlayan devlet kurma süreci büyük planları da beraberinde getirdi. 20. yüzyılda milliyetçilik akımımın yükselmesiyle Yahudilerin devlet kurma sürecini hızlandırdı. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Kudüs ve çevresine yoğun göçler başladı. Balfour Deklarasyonu ile Filistin ve Ürdün ülkeleri kuruluyor. İsrail kurulduktan sonra bir anayasa yapmadılar ve Yahudi Ulus Devlet Yasası ile günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ülkelerini yönetmeye başladılar. İsrail’in stratejisi işgal ve sürgün stratejisine göre devam ediyor. 7 Ekim’de başlayan saldırılarda İsrail; okulları, hastaneleri, sivilleri ve çocukları acımasızca bombaladı. 2 milyon insan bombalanarak Refah Kapısı'na kadar sürülüyor. Tüm bu katliamlar olurken dünya sessiz kalıyor. Tarih boyunca hep böyle oldu ve dünya her zaman İsrail’in işgal ve zulmüne sessiz kaldı. Dünya olarak bu zulümlere sessiz kaldığımızda İsrail bu zulümlerini sürdürecek. İsrail’in bu stratejisinin en büyük destekçisi olan ABD’nin, dünyanın en güçlü ülkesi olduğu sürece devam edecek.” dedi. Konferans daha sonra soru-cevap bölümüyle devam etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Araştırmacı-Yazar Yeniacun’u tebrik eden Rektör Türkdoğan, “Bizler bu bilgileri dinlerken ne kadar içten anlattığınızı görmüş olduk. Bugünü nasıl dünden farklı yaşamamız gerekiyorsa yarını da daha farklı yaşamamız için projelerimizi ilerletmemiz gerekiyor. Değerli bilgileri için Selim Han Yeniacun’a teşekkür ederiz.” dedi. Konferansın ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Yeniacun’a hediye takdiminde bulundu.