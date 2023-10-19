Spor, sağlık, turizm ve teknoloji alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalar ve projelerle Alanya ve bölgesine değer katan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bu alandaki katkılarını hız kesmeden sürdürüyor. Birçok spor organizasyonunda gönüllü olarak görev alan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 8 Ekim’de Alanya’da başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda görev alarak organizasyona katkı sunmuştu. Bu kez de ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinden 40 öğrenci, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda 14-15 Ekim’de düzenlenen 32. Alanya Triatlon Yarışları’nda önemli alanlarda görev alarak sporculara destek verdi. Alanya Triatlon Yarışları’nın bitiş programına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın ve Genel Sekreter Hüseyin Er katılarak sporculara başarı plaketi verip programda gönüllü öğrencileri tebrik ettiler.

ARŞ. GÖR. DR. ELVAN DENİZ YUMUK: “GÖNÜLLÜLÜK BİZİM İŞİMİZ”

Sağanak yağışa rağmen yapılan ve son saniyesine kadar çekişmeli geçen Alanya Triatlon Yarışları’nda ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Arş. Gör. Dr. Elvan Deniz Yumuk liderliğinde gönüllü 40 öğrenci yarışmanın keyifli geçmesi için emek verdi. Öğrencilerin; sağlık çadırı, sporcu yardım istasyonları, sporcu yol güvenliği istasyonu ve doping kontrol merkezi gibi yerlerde görev yaptığını belirten Arş. Gör. Dr. Yumuk, “ALKÜ olarak bölgemizde ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen spor organizasyonlarında gönüllülük esasına dayalı görev yapıyoruz. Son zamanlarda Alanya’mızın sporda öne çıkması bizleri de oldukça heyecanlandırıyor. Daha önce birçok spor organizasyonunda ALKÜ olarak gönüllülük esasına dayalı görevler almıştık. Son olarak Alanya Triatlon Yarışları’nda görev alarak bu heyecana ortak olduk. Sporun olduğu her alanda ALKÜ olarak yer almaya devam edeceğiz. Spor alanlarında gönüllülük bizim işimiz. Bu tür organizasyonlara kayıtsız kalmayan gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.