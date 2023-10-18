Eğitime yaptığı yatırımların yanı sıra düzenlediği etkinlik ve fuarlarla da öğrencilerin yanında olan Alanya Belediyesi, yine güzel bir fuar ile öğrencileri ucuz kitapla buluşturdu. Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde düzenlenen Ucuz Kitap Fuarı 17 ve 19 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin uğrak noktası oluyor. Alanya’daki kırtasiyelerin stant açtığı ve piyasa değerinin çok altına satılan test ve çalışma kitapları öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Ucuz kitap alan öğrenciler bütçelerini sarsmadan birçok ek kaynak ve soru bankasına ulaşmış oldu. Orta okul ve liseye hazırlanan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen fuar öğrenci ve velilerden tam not aldı.