Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen konferans; Antalya Valiliği, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya Motospor Kulübü ve paydaş grupların destekleriyle gerçekleştirildi.

ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen "4. Trafik ve İki Tekerlekli Taşıtlarda Kask ile Koruyucu Ekipmanların Önemi" isimli konferansa ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALTSO MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Bayramol, Genel Sekreter Hüseyin Er, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan, Jandarma ve Emniyet Güçlerinin temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşması, Doç. Dr. Eray Bayramol tarafından gerçekleştirildi. Bayramol, etkinliğin düzenlemesi noktasında Öğr. Gör. Serdar Aslan’a teşekkür etti.

Etkinliğin devamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize trafik polisi Ramazan Dağcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Trafik Tim Komutanı Ayten Bircan Arat ve Alanya Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun tarafından trafik güvenliği, kask kullanımı, güvenli sürüş ve ilk yardım konularında sunum yapıldı.

PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİ HERKESİN ALMASINI TAVSİYE EDİYORUM”

Sunumların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Üç haftadır Alanya’da olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Bayramoğlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya’da 3 farklı kazaya tanık olduğunu belirtti. Kazaların ikisine müdahale ettiklerini ve birinde de 112 ekibinin olduğunu söyleyen Bayramoğlu, “Kazalar bizim gerçeğimiz. 15-49 yaş grubu içinde ekonomik yönden aktif olan grupta en sık görülen ölüm sebebi kazalara bağlı kanamalardır. Bu nedenle ilk yardım konusu çok önemli bir alandır. ALKÜ olarak Sürekli Eğitim Merkezimizde ilk yardım eğitimleri düzenliyoruz. Hayati öneme sahip bu eğitimleri herkesin almasını tavsiye ederim.” diye konuştu. Programın ilerleyen bölümünde öğrencilere çekilişle kask hediye edilirken tüm katılımcılara reflektif yelek verildi. Etkinliğin sonunda, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu tarafından program destek kurum temsilcilerine katılım belgesi takdim edildi. Öğlenden sonra ise Kestel Yerleşkesinde emniyet kemeri takmanın önemi, simülasyon aracı ile öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.