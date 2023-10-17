Alanya Yenilikçi İiş İnsanları Derneği (ALYİD), geçtiğimiz aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Hasbahçe Koleji sahiplerinden olan ve ALYİD Kurucu üyesi olan Hilmi Doğan’ın isminin verildiği bir kütüphane yaptırdı. Doğan’ın ilkokul hayatına başladığı okul olan Sugözü Cemal Coşkun İlköğretim Okulu’na yaptırılan Hilmi Doğan Kütüphanesi’nin açılışına Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Hilmi Doğan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

ALYİD Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan, açılış ile alakalı şu açıklamaları yaptı: