Alanya Yenilikçi İiş İnsanları Derneği (ALYİD), geçtiğimiz aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Hasbahçe Koleji sahiplerinden olan ve ALYİD Kurucu üyesi olan Hilmi Doğan’ın isminin verildiği bir kütüphane yaptırdı. Doğan’ın ilkokul hayatına başladığı okul olan Sugözü Cemal Coşkun İlköğretim Okulu’na yaptırılan Hilmi Doğan Kütüphanesi’nin açılışına Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Hilmi Doğan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.
ALYİD Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan, açılış ile alakalı şu açıklamaları yaptı:
‘’Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği olarak derneğimizin kurucu üyelerinden olan ve Hasbahçe Koleji’nin sahiplerinden 4 ay önce elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Hilmi Doğan kardeşimizin adının çok sevdiği çocuklarla ve mesleği ile bir ömür boyu yaşatılması için kendisinin ismini ilkokul hayatına başladığı Sugözü Cemal Coşkun İlköğretim Okulu’na yaptırdığımız kütüphaneye verdik. Böylesine anlamlı bir açılışta bizlere desteğini esirgemeyen öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz’a ve Hilmi Doğan kardeşimizin ailesine ve sevenlerine teşekkür ederiz.’’