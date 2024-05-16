Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren geleneksel ve modern dans topluluğu, bahar şenlikleri kapsamında unutulmaz bir performansa imza attı. "Adım Adım Vatan" isimli dans gösterisiyle sahneye çıkan topluluk, izleyicileri adeta büyüledi.

Dans gösterisi, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerinden esinlenerek oluşturulan özgün koreografiyle dikkat çekti. Renkli kostümler, ritmik müzikler ve etkileyici hareketlerle dolu performans, seyircilerden büyük alkış aldı.

ALKÜ öğrencilerinden oluşan dansçılar, sahnede hem geleneksel hem de modern dans tekniklerini ustalıkla birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunmayı başardılar. Gösterinin sonunda seyirciler, alkışlarla ve tezahüratlarla dansçılara olan hayranlıklarını dile getirdiler.

ALKÜ Dans Topluluğu'nun "Adım Adım Vatan" isimli dans gösterisi, bahar şenliklerine damgasını vurdu ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.