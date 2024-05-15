Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediyenin kent genelinde eğitim-öğretim kalitesiyle, öğrencilerin başarı seviyesinin arttırılması amacıyla Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve 4'üncüsü yapılan sınav öncesi, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda öğrencileri ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Özçelik, eğitim hayatıyla ilgili öğüt ve tecrübelerini de paylaştı. “Geleceğiniz ve karakteriniz için eğitim çok önemli" diye konuşan Özçelik, "Bu uğurda çalışmaya devam etmelisiniz. Eğitim, yaşamınızdaki hedeflerinize ulaşmanız için çok önemli bir araçtır. Başarılar diliyor ve hepinizi seviyorum” şeklinde konuştu. Çocuklara, “Belediye Başkanı olmak isteyen var mı?” diye soran Başkan Özçelik, parmak kaldıran öğrencileri ilerleyen günlerde ziyaret için Belediyeye davet etti.

PAYALLAR ORTAOKULU KÜTÜPHANEYE KAVUŞTU

Belediye Başkanı Özçelik daha sonra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile birlikte, Payallar İlkokulu’na hayırsever Emekli Öğretmen Mehmet Özkan tarafından kazandırılan kütüphanenin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Özçelik, hayırsever Özkan’a bugüne kadar eğitim-öğretim camiasına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımıza hediye ederken aslında onlara ne kadar önem verdiğini anlatmak istemişti. Memleketimizin, ülkemizin geleceği için çok büyük önem taşıyan çocuklarımızın, bilgiyle yüklenmeleri gerekir. Bunun için de eğitim desteğinin verilmesi gereklidir. Kütüphaneler, eğitim-öğretim sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Böyle bir hizmet için Mehmet Amcama teşekkür ediyor, Allah'tan uzun ömür diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdeleyi keserek, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiler.