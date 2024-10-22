Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yaptığı proje ve etkinliklerle sosyal ve kültürel hayata katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Romanya’dan gelen 5 kişilik bir heyet, Erasmus+ KA122 proje hareketliliği kapsamında ALKÜ Uygulama Anaokulu’nda 30 saatlik işbaşı gözlem etkinliğine katıldılar. Heyette Buzău Erken Çocukluk Eğitiminden Sorumlu Bölge Müdürü Cristina Ivan, bir koordinatör ve üç okul öncesi öğretmeni yer aldı. 3 günlük ziyaret sırasında, ALKÜ Uygulama Anaokulunun kapsayıcı eğitim yöntemleri, Reggio Emilia ve Montessori etkinlikleri, alternatif eğitim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde detaylı incelemelerde bulundular. Heyet ayrıca, çevre dostu etkinlikler ve örnek müfredat uygulamaları ile ilgili bilgi aldılar. Bu deneyim, katılımcıların kendi ülkelerinde bu yöntemleri uygulamaları açısından önemli bir fırsat sundu. ALKÜ Uygulama Anaokulunun ALKÜ Enerji Yönetim Birimi ile yürüttüğü Eko-Döngüsel Yemekhane projesi kapsamında üniversitenin İyi Uygulama Örneğini yerinde inceleyerek bu konuda uluslararası proje ve iş birliği yapmayı planladılar. Etkinlikte Anaokulu öğrencilerine kendi yemekhanelerinden getirdikleri yemek atığı karşılığında ALKÜ Sıfır Atık Merkezi’nde üretilen kedi-köpek mamaları hediye edildi. ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Doç. Dr. Didem Türkoğlu yaptığı açıklamada, projenin ikinci aşamasında Romanya’nın Buzău bölgesine giderek buradaki ana okullarında Öğretmen eğitimlerine başlayacaklarını dile getirdi. Heyet, eğitim alanındaki en iyi uygulamaları öğrenme ve kendi ülkelerine dönerek bu bilgileri paylaşma konusunda istekli olduklarını ifade etti.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Heyet etkinliklerin ardından ALKÜ Senato Salonun’da düzenlenen törenle katılım sertifikalarını aldılar. Törene ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Jale Selli, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Günal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Münevver Can Yaşar, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Doç. Dr. Didem Türkoğlu, ALKÜ Uygulama Anaokulu İktisadi İşletme Müdürü Gürol Kaya, Enerji Yönetim Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut, ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Eren İrfanoğlu ve Romanya’dan gelen katılımcılar yer aldı. Ziyaretin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç katılımcılara sertifikalarını verdiler. Tören hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.