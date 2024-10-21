Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilim ve tıp dünyasında yeni gelişmelere imza atmaya devam ediyor. ALKÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'na tıp dünyası için iki önemli bağış daha yapıldı. Recep Ahmet Gökrüklü ve eşi Ülkü Gökrüklü, bedenlerini öldükten sonra anatomi eğitiminde kullanılmak üzere vasiyet etti. Vasiyetinin yerine getirilmesi için yasal belgelerin hazırlanmasından sonra, ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Jale Selli ve Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan’ın eşliğinde karşılıklı olarak imzalar atıldı.

TIP EĞİTİMİ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Her yıl 24-31 Ekim haftasının Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği tarafından "Ulusal Anatomi Haftası" olarak kutlanıldığını ifade eden Doç. Dr. Arslan, kadavra bağışının tıp eğitimi için hayati önem taşıdığını belirtti. Kadavra eksikliğinin, tıp eğitiminin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, "İnsan kadavrası, anatomi eğitiminde vazgeçilmez bir araçtır." dedi. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği'nin 2012 yılında başlattığı "Ulusal Beden Bağışı Kampanyası" ile kadavra bağışına yönelik farkındalığın arttığını söyleyen Arslan, bu bağışların yetersiz kalmasına rağmen farkındalığın artmasının umut verici olduğunu ifade etti. Hala birçok üniversitede kadavra sorununun sürdüğünü hatırlatan Arslan, beden bağışı yapmak isteyen kişilerin, üniversitelerin tıp fakültelerine nüfus cüzdanları ile başvurarak öğretim üyeleri ve tanık doktorlar eşliğinde bağış protokolünü imzalayabileceğini belirtti. Beden bağışı sürecinde, bağışın ölüm sonrasında işleme alınabilmesi için ailenin de rızasının gerekli olduğunu vurgulayan Arslan, bağışçılar ve ailelerinin bu fedakarlıkları sayesinde tıp öğrencilerine ve dolaylı olarak sağlık hizmeti alan herkese büyük katkı sağlandığını dile getirdi. Arslan, ALKÜ Tıp Fakültesinde eğitim alan tıp öğrencileri için bedenlerini vasiyet eden Gökrüklü ailesine teşekkür ederek, “Gelecek nesilleri düşünen herkesi kadavra bağışı yapmaları için daha duyarlı olmaya davet ediyorum.” diye konuştu. Arslan, Gökrüklü çiftine duyarlılıkları ve bilime sunacakları katkı için teşekkür etti.