Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi açılış programına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Yüce, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, kamu kurum müdürleri, hayırsever Cebeci Ailesi, öğrenciler ve aileleri katıldı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: AİLELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İSTİYORUZ

Açılış töreninde konuşan ve projede emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Özçelik, projenin Alanya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özçelik, “Öncelikle bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kreş, sadece bir binadan ibaret değildir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için güvenli bir yuvadır. Kaliteli bir eğitim merkezi ve onların sağlıklı gelişimi için donatılmış bir mekândır. Erken çocukluk eğitimi, çocuklarımızın başarılı olması için önemli. Belediye olarak bu sorumluluğu taşıyor ve çocuklarımızın en iyi imkânlara kavuşması için çalışıyoruz. Aynı zamanda ailelerin üzerindeki yükü hafifletmek istiyoruz. Biz, toplumumuzun her kesimi için fırsat eşitliğini sağlamaya kararlıyız. Çocuklarımız burada arkadaşlık, paylaşma, öğrenme ve kendini geliştirme fırsatını bulacaklar. Önümüzdeki dönemde yeni kreşler, eğitim merkezleri ve sosyal projelerle hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun kalkınması, çocuklarına verdiği değerle ölçülür. Bu kreş yalnızca belirli bir kesime değil, toplumun her kesimine hizmet verecek. Hepimiz biliyoruz ki fırsat eşitliği her çocuğun hakkıdır. Sosyal adaleti ve eşitliği her zaman ön planda tutacağız. Ayrıca çalışan anneler için kreşler büyük bir ihtiyaç. Burada çocuklarının emin ellerde olduğunu bilerek huzurla çalışabilecekler” dedi.



“HAYIRSEVER ANLAYIŞI BABAMIZDAN MİRAS ALDIK”

Hayırsever Ahmet Cebeci de yaptığı konuşmada, merhum babalarından aldıkları sosyal sorumluluk bilincini devam ettirdiklerini ifade etti. Cebeci, “Aramızda bulunan değerli Annemiz Hanife Cebeci adına yapımı tamamlanan kreşimiz çocuklarımızın ilk eğitimine katkı sunacak. Temelinde demir ve çimento kadar sevgi ve iyilik düşüncesi olan bu güzide kurumun açılışında bulunmaktan son derece mutluyuz. Yapılan en ufak bir iyiliğin bile dünyanın bir yerlerinde büyük yansımaları olduğunu biliyoruz. 2006 yılında Mahmutlar Oktay Cebeci Sağlık Ocağını, 2015 yılında Mahmutlar Oktay Cebeci Camii’ni topluma kazandıran rahmetli babamızın izinden giderek bölgemizin okul öncesi ihtiyacına hizmet verecek bu kurumun faaliyete geçmesiyle sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesini daha tamamlamış bulunmaktayız. İyilik bulaşıcıdır, umuyoruz ki bu kurumdan da iyilik filizlenecek. Bu konuşmayı hür bir şekilde yapmamı sağlayan Ata’ma, beni yetiştiren ülkeme ve bayrağıma borçluluğumu bir gün olsun unutmadım. Üzerimizde büyük emeği olan merhum babam Oktay Cebeci’ye ve elleri öpülesi canım annem Hanife Cebeci’ye minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.



KAYMAKAM ÜKRMEZER’DEN TEŞEKKÜR

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de yapıtğı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Cebeci Ailesi nezdinde tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Belediyemiz Oba’da kreş açarak nasıl milli eğitime destek olduysa Mahmutlar’da da yine desteğini göstermiştir. Mahmutlar büyüyen ve gelişen bir mahallemiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“CEBECİ AİLESİ HER ZAMAN YÜCE GÖNÜLLÜ DAVRANIYOR”

Okul öncesi eğitimin çocuklar için eğitim ve öğretim sürecinin temeli olduğunu ifade eden CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için kreş açılmasına öncülük edenler, Cumhuriyetimizin geleceğine katkıda bulunanlardır. Bizler siyasetçiler ve iş insanları olarak varlığımızı milletimize ve cumhuriyetimize borçluyuz. Hayrıyla kazanılan varlıkların toplum yararına kullanılması yüce bir gönüllülüktür. Asıl zenginlik de yapılan hayır ve güzel işlerle geride iyi ve güzel işler bırakarak toplumda güzel izler bırakabilmektir” dedi.

DÖRT DÖRTLÜK BİR PROJE OLUŞTURULDU

2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip zemin, 1. ve 2. kat olarak düşünülen projede dairesel bir tasarım tercih edildi. Ana kütleye giriş, yolun trafik açısından en kontrollü kısmından düşünülürken, 230 çocuk kapasitesine göre tasarlanan projede tüm etkinlik odaları güneş ışığını direkt alacak. Etkinlik sınıfları ise bahçeye açılacak. Ayrıca bahçe içerisinde tarım ve çeşitli doğa araştırmaları için kullanılabilecek alan bulunuyor. Zemin katta 5 etkinlik odası, idari birimler, birinci katta yemekhane, 2 adet uyku odalı etkinlik odası ve satranç odası yer alırken, ikinci katta cep sineması, 1 adet uyku odalı olmak üzere 2 adet etkinlik odası, müzik odası, kütüphane, oyun odası bulunuyor. Ayrıca etkinlik alanının ortası tüm çocukların birlikte farklı çalışmalar yapabilecekleri galeri boşluklu ve üstü cam konstrüksiyon ile kapalı doğal ışık alan bir alan olarak tasarlandı.