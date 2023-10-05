Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Burdur Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi arasında Kibyra Antik Kenti için protokol imzalandı. Protokol metni ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ile Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ve Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş arasında imzalandı. Protokol, Gölhisar Kaymakamlığı, Gölhisar Belediye Başkanlığı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında Kibyra Antik Kenti tanıtım ve markalaşma çalışmaları çerçevesinde; Kibyra Antik Kenti kazıları esnasında ve daha öncesinde elde edilmiş eserlerin kültür turizmine dayalı hediyelik eşya ölçülerinde tasarlanması ve üretilmesi çalışmalarını düzenliyor. Protokolde ayrıca, Kibyra Antik Kenti'nin tanıtımını hedefleyen festival ve sanatla ilgili etkinliklerin organizasyonlarında kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi noktasında karşılıklı iş birliği içinde olabilecek. Öte yandan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrenci ve personelinin proje çerçevesinde, Kibyra Antik Kenti’ne ücretsiz giriş hakkı ve bunun yanında yapacak oldukları hediyelik eşya alımlarında indirimden yararlanabilecek.



Protokol töreninin ardından Kaymakam Kadir Ulusoy, Rektör Türkdoğan’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Rektör Türkdoğan da, kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını birlikte güzel çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Rektör Türkdoğan, “Bugün Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ile bir araya gelerek Kibyra Antik Kenti’ndeki çalışmalara ilişkin düzenlenecek projeler ile ilgili protokol anlaşması imzaladık. Kendilerine nazik misafirperverliği için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Projeye katkıları olan ALTSO MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Bayramol ile Öğretim Görevlisi Serdar Aslan ve Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özdoğru’ya teşekkür ederim” dedi.