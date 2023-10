Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sağlık, turizm ve spor alanında yeni projelere ve çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ ile Kazakistan Uluslararası Turizm ve Konaklama Üniversitesi (International University of Tourism and Hospitality) arasında ilişkilerin ilk başlangıç adımını yansıtan turizm, otelcilik ve gastronomi alanlarında karşılıklı mutabakat zaptı imzalandı. ALKÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen ikili iş birliği anlaşması ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Uluslararası Turizm ve Konaklama Üniversitesi (International University of Tourism and Hospitality) Rektör Yardımcısı Adılova Kultay Agytaevna arasında gerçekleştirildi. Mutabakat zaptına Kazakistan Uluslararası Turizm ve Konaklama Üniversitesi Bilimsel Araştırma Müdürü Abdrasilov Turganbay Kurmanbayevich de katıldı.

İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDA BİLGİ BİRİKİMLERİ PAYLAŞILACAK

Kazakistan Uluslararası Turizm ve Konaklama Üniversitesi ile turizm ve gastronomi arasında iş birliği yapılacak anlaşmada hizmet sektörü alanında turizm, restoran ve otel işletmeciliği eğitim programları grubundaki personelin yetiştirilmesinin yanı sıra eğitim kurumlarının kurulması ve geliştirilmesi amaçlandı. Özel iş birliği alanlarının da belirlendiği anlaşmada; lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, öğretim deneyimi değişimi de yer aldı. Anlaşmada, lisans ve lisansüstü öğrenciler için ortak staj organizasyonu; ortak araştırma ve yayınların uygulanması, bilimsel, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi maddeleri de yer aldı.

“İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA ÜST SEVİYEYE YÜKSELTECEĞİZ”

Mutabakat metninin imzalanması sonrası bir değerlendirmede bulunan ALKÜ Rektörü Türkdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurucu üyelerinden olan Kazakistan’ın turizm ve spor alanında öne çıkan çalışmalarıyla bilinen Kazakistan Uluslararası Turizm ve Konaklama Üniversitesi ile iş birliğini derinleştirmeyi çok arzu ettiklerini belirtti. Rektör Türkdoğan, “Kazakistan Uluslararası Turizm ve Konaklama Üniversitesi ile planladığımız geleceğe dönük iş birliklerimizi artıracağız. Bu vesile ile gelecekte güzel iş birlikleri yapmak, özellikle sağlık, turizm, spor, gastronomi ve turizm rehberliği alanlarında ağırlıklı olmak üzere birçok faaliyetlerde birlikte olacağımızın nişanesi olarak bu protokolü imzaladık. Bu toplantı paralelinde iş birliğimizi daha üst seviyeye yükselteceğiz. Odağımız ALKÜ’nün geleceği için tüm gücümüzle çalışmak olacaktır.” dedi. İmza töreninin ardından Kazakistan Uluslararası Turizm ve Konaklama Üniversitesi yetkilileri ile yapılan toplantıda iş birliklerinin ayrıntıları detaylı olarak belirlendi.