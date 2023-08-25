Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) bilimsel ve akademik çalışmalar tüm hızıyla sürerken diğer yandan da sosyal ve kültürel projeler devam ediyor. Yaş almış bireylere tazelenme için yeni bir fırsat vermek adına ALKÜ ile Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü arasında 2021 yılında imzalanan "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" için yeni dönem kayıtları başladı. 2022-2023 Akademik Yılı itibarıyla başlayan projenin bu yıl ikinci dönem kayıtları 21 Ağustos-4 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılıyor. 2 Ekim’de derslere başlanacak projeye 60 yaş üstü bireylerin ilgisi de yoğun oluyor.

KAYITLAR BİREYSEL BAŞVURUYLA YAPILIYOR

Yeni dönem kayıtlarının başlamasıyla birlikte 60 yaş üstü bireylere çağrıda bulunan 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Nalbant, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Özgür Nalbant, “Bizler ALKÜ olarak Üniversite bünyesinde yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar uzun dönemde beklediğimiz gibi giderse bu projenin devamında yaş almış bireylere lisansüstü programlar da açabiliriz. Projeye katılmak isteyenler, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Ofisi'ne başvurabilirler. Başvuruyu bireysel olarak alıyoruz. Projeye katılmak isteyenler başvuru için üniversite yerleşkemize gelerek bize ulaşabilirler ve ilgili formları doldurabilirler. Kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf ve okur yazar belgesi yeterli oluyor. Bizler ayrıca bazı test ve değerlendirmeler yapıyoruz. Programa devam etmesinde sakınca olmayan bireyleri programa alıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru için ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Ofisi ile iletişime geçilebilir.” dedi.

BİRBİRİNDEN ÖĞRETİCİ DERSLER VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER YAPILIYOR

60+ Tazelenme Üniversitesinde dört yıllık müfredat çerçevesinde genel sağlık bilgisi, yaşlı bakımı, beslenme, yemek pişirme, örgü örme, tamir tadilat, afet bilinci, uzay bilimleri, işaret dili, yabancı dil, arkeoloji, organik tarım, para-yatırım, hukuk ve felsefe gibi çok çeşitli kuramsal dersler veriliyor. Bunların yanında uygulamalı olarak yüzme, tenis, masa tenisi, dans, bocce, plates ve doğa sporları gibi sportif dersler de yer alıyor. Ayrıca öğrencilerle birlikte kültür ve sanat etkinlikleri ile yurt içi ve dışı geziler düzenleniyor

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