Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik çalışmalarının yanı sıra sanatsal ve toplumsal projelere de büyük önem vermeye devam ediyor. ALKÜ ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının (ALTSO) 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali”nin açılışı ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu’nda yapıldı. Festival açılışına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Tatar, jüri üyeleri Prof. Dr. Hande Dalkılıç, Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, Doç. Dr. Eren Lehimler, piyanistler Ferid Adıgüzelzade, Nazile Adıgüzelzade, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Yarışma; ALKÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zhanna Aktürk'ün yönettiği ve Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu'nun bağlamasıyla katıldığı, Mandolin Topluluğu'nun konseriyle başladı. ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu açış konuşmasında "Öncelikle sizlere üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Kenan Ahmet Türkdoğan’ın selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Bugün Alanya Piyano Festivali ve Yarışması'nda olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu etkinlikte emeği geçen başta Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yarışmaya katılan tüm genç yeteneklere de başarılar diliyorum. Bu organizasyonun amacı sadece müzikseverleri bir araya getirmek değil, aynı zamanda genç yetenekleri desteklemektir. Ancak bu sefer çok farklı bir amaç için toplanmış bulunmaktayız. Toplumsal dayanışmamızı geliştirmek, iyilikseverliğin ve iyiliğin en güzel örneklerinden birini sergilemektir. 6 Şubat depreminden etkilenen illerimizdeki bilim ve sanat merkezlerine Alanya huzurunda piyano bağışlayacağız. Bu yarışmada sergileyeceğiniz performanslar sadece yeteneğinizi değil, sanata ve insanlığa olan katkılarınızı da gösterecek. Böyle bir amaca hizmet ettiğiniz için çok mutluyuz, gururluyuz, çok teşekkür ederim." dedi.

“FESTİVALDE BİRÇOK ELİ ÖPÜLESİ SANATÇIYI KEŞFEDECEĞİZ”

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise açış konuşmasında, “Üniversitemiz akademik kadrosu bizleri ziyarete gelip bu projeyi sunduklarında elimizden gelen maddi manevi desteği yapacağımızı ifade etmiştim. Göreve geldiğimizden bu yana kamu ve özel sektör işinde dikkat çekmeye çalıştık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Sanatçı el öpmez, eli öpülür.’ diyerek sanat ve sanatçının önemine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla bugün birçok eli öpülesi sanatçıyı keşfetme imkânı bulacağız. ALTSO olarak böyle bir proje de yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün katılan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.” dedi.

6 ŞUBAT DEPREMİNDEN ETKİLENEN ŞEHİRLERE PİYANO BAĞIŞLANACAK

Yarışma ve festivali düzenleme fikirlerini sahiplenen ve heyecanlarına ortak olan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a ve ALTSO Başkanı Eray Erdem'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, “Yarışma ve festivalimizden elde edilen gelirin tamamı ile 6 Şubat’ta yaşanan depremden etkilenen şehirlerimizde bulunan bilim ve sanat merkezlerine piyano almayı amaçladık. Böylece Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta bulunan bilim ve sanat merkezlerine birer piyano hediye edebileceğiz. O bölgedeki gençlerimizin her ne kadar günlük yaşama dair problemleri olsa da bir nebze bölge gençlerinin sanat hayatlarına katkıda bulunmuş ve farkındalık oluşturmuş olmayı umuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatmak isterim. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir!’ Yarışmaya Alanya başta olmak üzere Antalya, Afyon, İstanbul, Eskişehir, Diyarbakır, Mardin, Mersin, Adana illerimizin yanı sıra Azerbaycan ve başka ülkelerden üs kategoride toplam 35 piyanist yarışmaya, 40 piyanist festivale katılacak. Tüm yarışmacılara başarılar dilerim.” dedi.