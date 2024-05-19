Alanya Belediyesi’nin desteğiyle farklı ülkelerin yöresel danslarının sergilendiği Uluslararası Gençlik Festivali'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gürcistan, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Dağıstan Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan gelen 29 grubun 1200 dansçısı festivalde sahne alarak, muhteşem bir gösteri sergilediler. Festivale Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Eşi Canan Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



BAŞKAN ÖZÇELİK: ORGANİZASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen dansçılar, bayraklar ve marşlar eşliğinde İskele'deki Şelale Meydanı kadar kortej yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Burada festivalin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Dünyanın huzura, barışa en çok gereksinim duyduğu bugünlerde Alanya’mızda gençlerle böyle bir organizasyon düzenlemekten dolayı çok mutluyum. Siz gençleri Alanya’da ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu organizasyonları gelecek yıllarda arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın, hemşehrilerimizin bu vesileyle gülmeleri ve doyasıya eğlenmeleri, onlar kadar beni de mutlu ediyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Özçelik’in konuşmasının ardından sahneye dansçılar çıktı. Gruplar, ülkelerine özgü dans ve müziklerle hazırladıkları koreografilerini sergilediler. Başkan Özçelik, eşi Canan Özçelik ile birlikte performansları izledi. Büyük beğeni toplayan ve renkli görüntülere sahne olan festival, geç saatlere kadar sürdü.