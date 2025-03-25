1982 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18-24 Mart tarihleri arasının “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak ilan edilmesiyle ülkemizde de her yıl 18–24 Mart “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak ALKÜ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu koordinesinde Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda şiirlerin icra edildiği bir etkinlik düzenlendi. Programda Alanya Huzurevi sakinleri, akademisyenler ve öğrenciler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Programın açılışında “İki Önemli Değerimiz” diyerek sözlerine başlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Yaşlılar Haftası kapsamında büyüklerimiz ile edebiyatımızın estetik tarafı olan şiirleri büyüklerimizin seslendirecek olmasını güzel ve anlamlı buluyorum. Ben de bir şiirsever olarak bu programı sabırsızlıkla bekledim. Büyüklerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü onların hem varlığı hem de tecrübeleri ile bilgi birikimlerinden faydalanmak, bizlere çok iyi geliyor; yol gösterici oluyor.” dedi.

ÖĞRENCİLER İLE YAŞLILARDAN ŞİİR RESİTALİ

ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut’un da bir konuşma gerçekleştirdiği programda, Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör. Tuğba Ulu, Öğr. Gör. Emine Yıldırım ile Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Nihal Narman, İrem Duman şiirlerini okudular. Akabinde Alanya Huzurevi sakinleri ile Alanya Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Akbaş şiir dinletisi gerçekleştirdi. Alanya Huzurevi Müdürlüğü Psikoloğu Büşra Tuncer’in ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Sıla Topakkaya’nın sunuculuğunu yaptığı dinletide Alanya Huzurevi sakinleri Aliye Aygün Tümer, Gülen Gürcü Balcı, Hilmi Ergen, İsmail Demirezen, Mihriban İncezeybekler, Turan Kütük ve Zafer Dicle Yazıbakan şiirleriyle izleyicileri mest etti. Programın sonunda Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin hazırladığı, içinde akrostiş şiirlerin yer aldığı isme özel mektuplar ve ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün özel hediyeleri Rektör Türkdoğan tarafından yaşlılara takdim edildi. Program, katılımcılara katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf töreni ile sona erdi.



TAZELENME ÜNİVERSİTESİNDEN PANEL

60+ Tazelenme Üniversitesi de 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir panel düzenledi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda “Yaşlanan Toplumda Sosyal Destek” isimli panelin moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülsoy yaptı. Programın konukları olan Alanya Huzurevi Müdürü Vildan Uysal, Psikolog Büşra Tuncer, Sosyal Hizmet Uzmanı Aslıhan Halıcı; panelde katılımcılara önemli konularda bilgiler aktardı.

TAZELENME ÖĞRENCİLERİ REKTÖR İLE BULUŞTU

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Tazelenme Üniversitesi 60 yaş üstü öğrencilerini ağırladı. ALKÜ Senato Salonu’nda gerçekleşen ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant ile 25 öğrenci katıldı. Ziyarette Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle tek tek sohbet eden Türkdoğan, “Siz değerli büyüklerimizle sık sık bir araya gelmek ve memnuiyetinizi görmek beni ve üniversitemizi çok mutlu ediyor.” dedi. Ziyaretin sonunda Rektör Türkdoğan, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ziyaretleri için teşekkür etti.



BAŞKENTTE ÖNEMLİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yine aynı hafta kapsamında Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Ankara’da önemli kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Ankara ziyaretleri sırasında Anıtkabir'de Ata’mıza saygılarını sunarak çelenk bıraktılar. Meclis’i ve TUSAŞ'ı da ziyaret ederek temaslarda bulundular. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Kamu Denetçiliği Kurumunda da Ombudsman Mehmet Akarca ile görüşerek Yaşlanan Popülasyonda Tazelenme Üniversitesi Projesinin önemi, etkileri, ihtiyaçlar ve gereksinimler üzerine bilgi alışverişinde bulundular.