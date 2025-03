Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu yerine Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Eren atandı. ALKÜ Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç katıldı. Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, dekanlık görevini devrederken görev süresi boyunca kendisine verdikleri destek ve özverili çalışmaları nedeniyle Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Jale Selli ve Doç. Dr. Mehmet Yalçın Günal ile Fakülte Sekreteri Alper Özyürek’e teşekkür belgesi takdim etti.



PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “BAYRAK HEP İLERİYE GİDECEK”

Görev süresi dolan Prof. Dr. Bayramoğlu, “Burada belirli bir standardı olan bir kurum vardı. Bu kurumu o günden bugüne, sizlerin desteğiyle hep birlikte daha iyi bir noktaya taşıdık. Çok değerli bir çalışma sergilediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak henüz en üst seviyeye ulaşmadık, ben inanıyorum ki ‘en üst’ diye bir şey yoktur, her zaman daha iyisi vardır. Zirveye çıkmak keyiflidir ama asıl keyifli olan o süreçtir. Daha iyiye giderken hep birlikte keyifli zamanlar geçirdik. Zor zamanlarımız da oldu ve olmaya devam edecek. Bizler hata da yapabiliriz, iş yapıyorsanız hata yapmak kaçınılmazdır. Bizler çalıştığımız için hata yapmaya devam edeceğiz ancak hiçbir zaman hatalarımızda ısrar etmedik, etmeyeceğiz. Her hatamızdan bir şeyler öğrendik ve ilerlemeye devam ettik. Umarım, Zehra hocamın liderliğinde hep birlikte burayı çok daha iyi bir yere getireceğiz. Çok çalışacağız ve sürenin sonunda bayrağı başkalarına devredeceğiz. Bayrağın her zaman ileriye gideceğine inanıyorum. Bu vesileyle bugüne kadar burada emeği geçen herkesi hem anıyor hem de onlara teşekkür ediyorum. Biz bayrağı başkalarından aldık, şimdi teslim etme zamanı.” diye sözlerini bitirdi.

PROF. DR. EREN: “GÖREVİ, BÜYÜK BİR İNANÇ VE SORUMLULUKLA DEVRALIYORUM”

Desteklerinden dolayı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ’na teşekkür eden Prof. Dr. Zehra Eren, “Bu görevi devralırken büyük bir inanç ve sorumluluk taşıyorum. Daha önce yapılan çalışmalar, bir önceki gün bana sunuldu ve yapılan çalışmalarda buradaki dönüşümü çok net bir şekilde gözlemledim. Bu nedenle çok teşekkür ederim. Fakülte için yeni bir yol açmışsınız ve biz de katılımcı, şeffaf, birlikte düşünen ve üreten bir ekip olarak bu yolda devam edeceğimize şimdiden söz veriyoruz.” dedi.

Devir teslim töreni, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ile Prof. Dr. Zehra Eren’in karşılıklı çiçek takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.