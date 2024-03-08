Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Muhasebe ve Vergi Bölümü tarafından bölüm öğrencilerine “Muhasebe Bilgi Yarışması” düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen şubeler arası Muhasebe Bilgi Yarışması’na ALTSO MYO Yöneticileri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan A, B ve gece şubesinin yarıştığı şubeler arası bilgi yarışması, Öğr. Gör. Cemal Altınkeser ve Öğr. Gör. Halime Özal organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

Büyük bir çekişme ile gerçekleşen yarışmayı en çok puan alan A şubesi kazandı. A şubesinde dereceye giren öğrencilere ALTSO MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Bayramol tarafından plaket ve madalya verildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise ALKÜ hediye paketleri armağan edildi.

Ödül takdimlerinin ardından etkinliklerde görev alan Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim elemanları ile idari personele MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Bayramol tarafından teşekkür belgesi verildi.

Yarışma, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.