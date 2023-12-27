Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde, (ALKÜ) Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çeşitli programlarla devam ediyor. 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında millî şairin yaşamından notların anlatıldığı “Doğumunun 150. Yılında İstiklâl Âbidesi Mehmet Âkif Ersoy” adlı konferans düzenlendi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’ndaki etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’in konuşmacı olduğu konferansta, İstiklal Marşımızın yazarı millî şair Mehmet Âkif Ersoy’un doğumundan vefatına kadar olan süreç anlatıldı.

Kaynak: ALKÜ Basın Bülten