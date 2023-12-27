Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel her geçen gün büyüyen Alanya’da yeni sosyal donatı alanlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde binlerce vatandaşın katılımı ile bölgenin en büyük Macera Parkı hizmete açılmıştı. 110 bin metrekarelik dev bir alanda hayata geçen Macera Parkı açıldığı günden beri vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Özellikle hafta sonları aileleri ile vakit geçiren vatandaşlar hem eğleniyor hem de unutulmaz bir gün geçiriyorlar. Doğayla iç içe bireysel ve grup aktivitelerinin yapıldığı Macera Parkı, çocukların ve gençlerin de uğrak noktası oldu. Çocuklar ve gençleri teknoloji ve ekran bağımlılığından uzaklaştırmak ve hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle buluşturma amacı olan Macera Parkı ziyaretçileri, birbirinden çeşitli parkur ve dinlenme alanları ile gün boyu stresten uzak hem eğlenme hem de dinlenme imkanı buluyorlar.

RESTORAN VE GÖZLEME ALANI DA FAALİYETE GEÇTİ

Alanya Belediyesi Macera Parkı’nda kır lokantası, yöresel ürünler satış yeri, çocuk oyun alanı, skyrider, karsız kayak, yüksek halatlı parkur, alçak halatlı parkur, bagjump, çocuk oyun grupları, dev salıncak, tırmanma duvarı, halatlı salıncak, restoran, at ahırları ve at pisti, paintball, 200 metrelik çift halatlı teleferik zipline, tracking, ve doğa yürüyüşü parkuru gibi çeşitli aktiviteler bulunuyor.

Ayrıca yapımı tamamlanan restoran ve gözleme noktası da ziyaretçilerin kullanımına açıldı.