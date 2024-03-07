Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sunmak için öğrencileri iş dünyasıyla buluşturuyor. ALKÜ, Alanya Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) iş birliğinde 7’ncisi düzenlenen “ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı” Kestel Yerleşkesinde başladı. Turizmden inşaata, eğitimden teknolojiye birçok sektörün bir araya geldiği fuarın açılışı görkemli bir törenle ALKÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Ali Yenialp, ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, akademik personel, sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

REKTÖR VEKİLİ KILIÇ: “KARİYERLERİNİZE ZİRVEDE BAŞLAYIN”

Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “Üniversiteler genel olarak gelenekleriyle yürüyorlar. Üniversitelerin kendine has kültürler oluşturmaları çok hoş ve önemlidir. Üniversitemiz kuruluşunun 9. yılında Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı’nı düzenlemektedir. Bu fuar bizim üniversitemiz için çok önemli bir değerdir. Biz öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren kariyerlerinde nelerle karşılaşabileceklerini görmeleri ve deneyim edinmeleri için bu fuarı düzenliyoruz. Burada yakaladıkları fırsatlar ve edindikleri tecrübeler ile ileride öğrencilerimiz, uzmanlaşacakları alanları kendileri belirlemiş olacaklar. Öğrencilerimize diyoruz ki kariyerlerinize zirvede başlayın. Bu zirveyi düzenleyen komiteye, katılan firmalara, destek olan kurumlara, öğrencilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.” dedi.

BAŞKAN VEKİLİ YENİALP: “FUAR GENÇLERİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK”

“Birlikten kuvvet doğar.” diyen Alanya Belediyesi Başkan Vekili Ali Yenialp, “Bu tip etkinlikler birliğin ve birlikteliğin göstergesidir. ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı çok hoş bir etkinlik olmuş. Belediyeler, hayatın her yerindedir. Belediyemiz hem ALKÜ’nün hem de Alanya Üniversitemizin yanındadır. Bu organizasyonun gençlerimize ve istihdam sağlamak için burada bulunan firmalarımıza çok faydalı olacağına inanıyorum.” diye konuştu.



REKTÖR GÜNER: “FUAR ÖĞRENCİLERE KILAVUZ OLUYOR”

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, “Alanya Üniversitesi olarak bu güzel etkinliğin paydaşlarından biri olmaktan ve bu etkinliğe katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu zirveyi; öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş dünyasıyla buluştuğu, kariyerlerinin şekillendiği ve geleceğe daha güvenle baktığı bir fırsat olarak değerlendirmekteyim. Burada kazanacakları deneyimler, bilgi birikimi ve iş bağlantıları; onların kariyer hedeflerine önemli birer kılavuz olacaktır.” dedi.

REKTÖR YARDIMCISI BAYRAMOĞLU: “ÖĞRENCİLERİMİZ BU FUAR SAYESİNDE DENEYİM KAZANIYOR”

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “ALKÜ ailesi olarak ev sahipliği yaptığımız kariyer zirvesinde gençleri Alanya’nın çeşitli sektörleriyle buluşturmak büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Öğrenciler, farklı alanlarda deneyim kazanma şansı bulurken sizler de nitelikli iş gücü arama fırsatına erişiyorsunuz. Ayrıca Kariyer Zirvesi’nin yanı sıra Alanya’daki dış paydaşlarımızla ‘Sizin İçin Neler Yapabiliriz?’ temalı panel düzenleyeceğiz. Bu panelde, Alanya’nın ihtiyaçları ve üniversite olarak yapabileceklerimiz üzerine fikir alışverişi yapacak, çözüm yolları arayacağız. Fuar boyunca hepinize başarılar ve keyifli anlar dilerim.” şeklinde konuştu.

ALTSO BAŞKAN VEKİLİ BENAL: “ÖĞRENCİLERE İŞ GRANTİSİ VERİYORUZ”

ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal ise “Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz 2022 Kasım ayından bu yana eğitim çalışmalarımıza büyük önem verdik. Alanya’mızın iki büyük değeri olan iki üniversitemiz ile iş birliği protokolleri imzaladık. Bu protokollerin hepsi Alanya’mız için büyük önem arz ediyor. Bu anlamda bugün bu fuarı da ilgilendiren ‘Diploma Sizden, İş Bizden’ protokolümüze değinmek istiyorum. ALKÜ ile imzaladığımız bu protokol sayesinde ALKÜ turizm programlarından mezun olan öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz. Bu protokol ile üniversitemizin turizm bölümlerinde eğitim alan bu öğrencilerimizin iş kaygısını ortadan kaldırdık. Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Fuarın sonunda paydaşlara ve destek olan kurumlara teşekkür belgesi verildi. Ardından protokol, fuara katılan firmaların stantlarına giderek firma temsilcilerine teşekkür etti.