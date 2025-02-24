Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından uzman isimleri öğrenciler ve Alanya halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Medya ve İletişim Topluluğu ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinliğe; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül konuk oldu. Etkinlik, 22 Şubat Cumartesi günü saat 10.00’da ALKÜ Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. “Hayat Senden Ne Bekliyor?” başlığıyla düzenlenen program, Çocuk Gelişimi başta olmak üzere birçok farklı bölüm öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açış konuşmasını ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan’ın yaptığı etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akgül, ruh sağlığı konusundaki çalışmalarını ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

GENEL SEKRETER OCAKDAN: “İNSAN RUHUYLA VAR OLUR”

ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan programın açış konuşmasında “Üniversite; bilginin öğrenildiği bir yer olmakla birlikte aynı zamanda hayatın anlamını sorguladığımız, kendimizi ve hayallerimizi şekillendirdiğimiz kıymetli bir yolculuktur. Bu yolculuğun en önemli sorularından biri: Hayat senden ne bekliyor? Bugün hayatın bizden ne beklediğini anlamaya, kendimizi keşfetmeye ve ruhumuzun derinliklerine bir yolculuğa çıkmaya geldik. İnsan; yalnızca aklıyla değil, ruhuyla da var olur. Bu yüzden zihnimizi bilgiyle beslerken ruhumuzu ihmal etmemek, hayata daha anlamlı ve güçlü bir şekilde tutunabilmek için büyük bir gerekliliktir. Bir öğrenci için hayat; sınavlardan, derslerden, geleceğe dair kurulan planlardan mı ibarettir? Yoksa başarının ötesinde iç dünyamızı tanımak, ruhumuzu beslemek ve kendimizi keşfetmek mi asıl mesele? İşte bugün, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sayın Ömer Akgül’ün kıymetli konuşmalarıyla bu sorulara hep birlikte cevap arayacağız. ALKÜ olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, ruhsal ve duygusal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bugün burada edineceğimiz farkındalıkların, hayat yolculuğumuzda bizlere ışık tutmasını diliyor, Sayın Ömer Akgül’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.



DR. ÖĞR. ÜYESİ AKGÜL: “BİZDEN BİR TANE DAHA YOK”

Öğrencilerle samimi bir şekilde iletişim kurarak etkili bir anlatım sergileyen Akgül, somut örneklerle desteklediği konuşmasında, katılımcıları da etkinliğe dahil ederek interaktif bir sunum gerçekleştirdi. “Hayatın akışına katkı sağlamak için kendimizi ve başkalarını tekrar etmememiz gerekir.” diyen Akgül, bireylerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğinin, kendileri ve başkalarını tekrar etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasının devamında Akgül, “Bizden bir tane daha yok, olmayacak da. Sadece fiziksel değil ruhsal ve karakter olarak da tüm diğer insanlardan farklıyız. En önemlisi varoluşsal anlam bakımından da her birimiz benzersiziz. Gönlümüze ve ruhumuza hoş gelenlere yönelip, varoluşsal anlamımızı bilip o yolda ilerlemek önemlidir. İnsan, olmak üzere var olduğu şeyin dışında başka bir şey olursa gerilim olur. Varoluşsal anlamımızı bilip doğru yerde durmak önemlidir. Eşsiz ve biricik olmakla beraber tesadüfi olmayan şekilde bir araya gelmiş parçaların bir bütünüyüz. Tesadüfen bir araya gelmediysek varoluşumuzun bir anlamı var.” dedi. Akgül etkinlik boyunca insanın kendini keşfetme süreci, varoluşsal anlam arayışı ve ruh sağlığının önemi üzerinde durup bireylerin sadece akademik veya mesleki başarıya odaklanmaması, aynı zamanda iç dünyalarını tanımaları gerektiğini vurguladı.



Yoğun ilginin olduğu etkinlik sonrasında Alev Alatlı Fuaye Alanı’nda “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi” katılımcıların beğenisine sunuldu. Fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.