Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), üniversite-sektör iş birlikleriyle birçok projeye imza atarak yerel, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmaya devam ediyor. ALKÜ, gençleri kariyer yolculuklarında bir adım öne taşımak amacıyla önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. “Kariyerini Planla, Geleceğini Tasarla” sloganıyla düzenlenen “Kariyer Zirvesi VIII. İstihdam Fuarı” 27 Şubat’ta ALKÜ Yaşam Merkezi’nde saat 09.00’da kapılarını açıyor. Alanya Üniversitesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle gerçekleştirilecek fuarda, şehir içi ve şehir dışından farklı sektörlerden 100’ün üzerinde firma genç yeteneklerle bir araya gelecek. Katılımcılar, iş dünyasının nabzını tutan bu organizasyonda kariyer fırsatlarını keşfedecekler.



ALKÜ’DE FUAR GELENEKSELLEŞTİ

ALKÜ’de geleneksel hâle gelen ve her geçen yıl gelişerek büyüyen fuar kapsamında alanında uzmanlar tarafından sektörel eğitimler de verilecek. İş ve Meslek Danışmanı Sabahattin Kayaalp tarafından “İş Arama Becerileri” konulu eğitim; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Konferans Salonu’nda saat 11.00’de verilecek. Turizm işletmelerinin dijital dünyada öne çıkmasını sağlayacak önemli bir eğitim ise LLC Ajans Başkanı Mehmet Lüleci tarafından “Turizm İşletmelerine Yönelik Tripadvisor'da Dijital Pazarlama Stratejileri” başlığı ile Yeni Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirecek. Gençleri iş dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan fuar, yeni kariyer fırsatları ve profesyonel gelişim imkânları sunarak katılımcılarına rehberlik etmeyi hedefliyor.

Detaylı bilgi için: [email protected]

Tel: 0242 510 61 55

