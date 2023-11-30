Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğretim üyeleri başarılı çalışmaları ve projeleriyle bilime ışık tutmaya devam ederken aynı zamanda kariyerlerinde de yükseliyor. Son olarak 11 akademik personel, yaptığı bilimsel çalışmalarla akademik kariyerlerinde bir üst ünvana yükseldi.