Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı dolayısıyla Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen “Bayramlaşma Töreni”nde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, dekanlar, MYO Müdürleri, Genel Sekreter Vekili Onur Ocakdan hazır bulundu. Çok sayıda akademik ve idari personelin katılım gösterdiği bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, zamansal ve mekânsal sınırlara rağmen bir arada, birlik içinde olmanın önemini vurguladı. Törende ALKÜ ailesi ile tek tek bayramlaşan Rektör Türkdoğan, “ALKÜ’nün güçlü olması bir aile olarak anılması hepimiz için önemli bir özellik. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde ALKÜ’nün bir aile olarak anılması hepimizin gururudur. Bayramlar, ailemizle birlikte geçirdiğimiz özel ve anlamlı günlerdir. Günümüz şartlarında zamanın ve mekânın sınırlarını aşarak, Kurban Bayramı’nın maneviyatını ailece yaşarken bu güzel günlerin getirebileceği sağlık sorunlarına karşı da tedbirli ve dikkatli olmalıyız. ALKÜ ailesi olarak sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Mübarek Kurban Bayramı’nın başta şehit aileleri olmak üzere ALKÜ ailesine ve bütün İslam âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun!” dedi. Öte yandan Rektör Türkdoğan tarafından ALKÜ idari personeline bayramlık hediyesi olarak gömlek ve fular dağıtımı yapıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Mehmet Kılıç tarafından verilen hediyeler sonrası idari personel de Rektör Türkdoğan’a hediye için teşekkürlerini ilettiler.

Editör: Can KISA