Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören, eğitimde standartları yükselten Alanya Belediyesi Rüya İpekten Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi, 80 öğrencisini daha mezun etti. Kreş bahçesinde düzenlenen etkinliğe Alanya Belediyesi Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, aileler, öğretmenler, kreş personelleri ve çocuklar katıldı.

MİNİKLER KENDİ KİTAPLARIYLA VEDA ETTİ

Akademinin 5 yaş grubu öğrencileri, kendilerinin hazırladığı farkındalık çalışması ile veda etti. Minikler, "Kağıt çöp değildir" projesi ile artık kağıtları dönüştürerek kendi kitaplarını yaptılar. Dönem sonunda proje adımlarını anlatan sergi ve küçük sahne performanslarıyla sene sonu proje sunumlarını gerçekleştirdiler. 18 deneyimli Okul Öncesi Öğretmen ve her biri alanında başarılı uzman personellerle sıcak bir aile ortamında eğitim gören minikler, etkinlik sonunda başarı belgelerini alıp, balonlar uçurarak uğurlandı.