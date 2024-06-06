Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı yıl sonu etkinlikleri start aldı. 2021-2022 Öğretim Yılında faaliyete başlayan ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenleri ve öğrencileri, emeklerinin meyvelerini toplamaya başladı. Müzik öğretmeni yetiştirmenin yanı sıra geçen üç yılda ALKÜ’de, Alanya'da ve birçok ilde konser, festival gibi etkinlikler gerçekleştiren Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenleri ve öğrencileri yaptıkları faaliyetlerle gönüllerde taht kuruyor. Geçtiğimiz ay ALKÜ ve ALTSO ile ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali”nin sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanmasının ardından bu hafta da “Müzik Öğretmenliği Yıl Sonu Konseri” ve Piyanist Natalia Barış tarafından “Piyano Resitali” konserleri sanatseverlerle buluştu. ALTSO Konferans Salonu’nda yapılan Müzik Öğretmenliği Yıl Sonu Konseri ve ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan Piyano Resitali’ne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

GELECEĞİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ YETENEKLERİNİ KONUŞTURDU

Aldıkları müzik eğitimleriyle yeteneklerini en üst seviyelere çıkaran ALKÜ’lü müzik öğretmeni adayları Müzik Öğretmenliği Yıl Sonu Konseri’nde hünerlerini sergilediler. Doç. Dr. A. Mutlu Terzioğlu, Doç. Dr. Eren Lehimler ve Öğr. Gör. Dr. Zhanna Aktürk tarafından hazırlanan konser; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda yapıldı. Konser; Doç. Dr. A. Mutlu Terzioğlu öncülüğünde öğrencilerden Didar Oktay, Hamide Nida Veysi, Berke Bacak eşliğindeki bağlama grubu ile başladı. Doç. Dr. Eren Lehimler öncülüğünde öğrencilerden Burak Önkol, Raziye Yeltaşı, Burhan Özbayram’ın gitar solo performansı ile devam eden konser; Öğr. Gör. Dr. Zhanna Aktürk öncülüğündeki Mandolin Grubu ile sürdü. Mandolin Grubu’nda Ahmet Işık, Ceren Kababıyık, Berivan Çeber, Fevzi Özdemir, Elif Sarı ve Hayrettin Dürüst yer aldı. Konserle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, “Bugünkü konseri öğrencilerimiz ile onları yetiştiren öğretim üyeleriyle birlikte yerelden evrensele ilkesine dayalı, Türk halk müziği, çok sesli Türk müziği ve uluslararası literatürde yer alan seçkin eserlerden örneklerden seçtik.” dedi.

PİYANİST NATALİA, ÜNLÜ PİYANİSTLERİN ESERLERİYLE MEST ETTİ

35'ten fazla ulusal ve uluslararası müzik yarışmalarında derecesi bulunan Piyanist Natalia Barış, “Piyano Resitali”nde Mozart’tan Çaykovski’ye, Fazıl Say’dan Piazolla’ya birbirinden değerli 14 eseri çaldı. Sanatseverler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören resital, dinleyicilerden tam not aldı. Resital sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Piyanist Natalia Barış’a çiçek takdimi ve teşekkür belgesi vererek kendisini tebrik etti.