Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) şehre değer katan projelere destek vermeye tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kazakistan Korkut Ata Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Kazakistan Uzman Değişimi Projesi"nin 2. etabı geçtiğimiz günlerde başladı. Proje kapsamında Kazakistan’dan akademik-idari personel ve öğrencilerden oluşan 10 kişilik heyet, ALKÜ’yü ziyaret etti. Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ünlü, Alanya Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Ahmet Eşref Sarı ile gelen heyete; ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Işık Bayraktar ve Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk ve genç gönüllüler ALKÜ’yü tanıttılar. ALKÜ’nün özellikle sportif başarılarını da inceleyen Kazakistanlı heyet, birçok noktada ALKÜ’yü örnek aldıklarının altını çizdi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’A ÖZEL ZİYARET

ALKÜ Kestel Yerleşkesindeki fakülte ve MYO binalarıyla tesisleri inceleyen heyet, gezinin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen Kazakistanlı heyeti, Rektör Türkdoğan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın karşıladı. ALKÜ Senato Salonu’nda yapılan görüşmede Kazakistan ve Türkiye arasındaki iş birliği projelerinin yanında ALKÜ ile Kazakistan arasında yapılan projelerle ilgili de istişarede bulunuldu. Ziyarette konuşan Rektör Türkdoğan, ALKÜ’nün gelişime açık olduğunun altını çizerek Kazakistan ile gönül bağlarının her zaman devam edeceğini vurguladı. ALKÜ’nün kuruluş felsefesi gereği Türk dünyası ile yakından ilgilendiğine de değinen Rektör Türkdoğan, her zaman destek vermeye ve iş birliklerine açık olduğunu dile getirdi. Sohbet eşliğinde geçen ziyarette Kazaklı misafirler dombra eşliğinde Türkü söylediler. Karşılıklı hediyeleşme ile toplantı son buldu.