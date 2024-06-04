Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı sosyal projelerle gençlerin her zaman yanında yer alıyor. Haziran ayına girilen günlerde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde okuyan gençler yıl sonu final sınavlarına giriyor. Sınav stresi, sezon sonu yorgunluğu, oldukça yorucu geçen bu süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere çorba ikramında bulunarak onlara bir nebze olsun katkıda bulunuyor. Sabahları kahvaltı yapmadan okula gelen öğrenciler çorba ikramından memnun olduğunu belirtirken, Alanya Aşevi, bu hafta boyunca öğrencilere kampüs girişinde çorba ikramlarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)